DIZALICA PALA NA RADNIKA I UBILA GA: Naložena obdukcija tela

U GRADSKOJ mrtvačnici Sutina danas će, po nalogu dežurne kantonalne tužiteljice Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako je potvrđeno za „Avaz“, biti obavljena obdukcija tela smrtno stradalog građevinskog radnika M. B. (60) iz Mostara.

Prema informacijama dobijenim iz Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, nakon obavljenog uviđaja kojem je prisustvovao i inspektor zaštite na radu, a koji će o svemu sačiniti zapisnik, u saradnji sa Policijskom upravom Mostar, naložene su sve neophodne istražne mere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Podsetimo, nesreća se dogodila u utorak u poslepodnevnim satima u mostarskom prigradskom naselju Ortiješ, kada je, tokom izvođenja građevinskih radova, pod još nerazjašnjenim okolnostima došlo do prevrtanja vozila s dizalicom i pumpom za beton koje je priklještilo nesrećnog radnika.

