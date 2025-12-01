NEWSMAX BALKANS SE ŠIRI NA ALBANIJU „Prave vesti za prave ljude“ sada zaokružuju regionalno prisustvo mreže

NEWSMAX BALKANS, američka medijska franšiza, danas je zvanično pokrenula svoj veb portal u Albaniji, čime je obeležen važan korak u regionalnom širenju na Balkanu – newsmaxbalkans.al.

Foto: Newsmax Balkans

„Danas pravimo važan korak u našem regionalnom razvoju, jer Newsmax zvanično stiže u Albaniju — zemlju poznatu po svom dinamičnom medijskom okruženju i mladoj, digitalno aktivnoj populaciji. Uvek ima prostora za profesionalne, pouzdane i objektivne informacije, jer, kao što naš slogan kaže: „Prave vesti za prave ljude“ stavlja fokus na tačne, proverljive izvore, dubinske analize i regionalnu saradnju — na činjenice, a ne na senzacionalizam“, izjavio je Elert Jzeiri, glavni i odgovorni urednik Newsmax Balkans Albanija.

Aleksandra Krstić, izvršna direktorka Newsmax Balkans, istakla je regionalna dostignuća mreže i posvećenost profesionalnom novinarstvu: „Večeras Newsmax Balkans zaokružuje svoje prisustvo u celom regionu Balkana. Za samo godinu dana od pokretanja u Srbiji, uspešno smo uspostavili studije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, izgradivši snažnu mrežu novinara, urednika, producenata i kreativnih timova posvećenih isporuci pouzdanih vesti. Od večeras, Albanija postaje deo te priče — priče izgrađene na profesionalizmu, integritetu i uverenju da pravo novinarstvo ima značaj.“

Krstić je takođe uputila zahvalnost lokalnim partnerima koji su omogućili ulazak Newsmax Balkans na albansko tržište i pohvalila tim u Tirani, koji vodi Elert Jzeiri, za njihovo iskustvo, liderstvo i viziju.

Elert Jzeiri naglasio je da pokretanje portala donosi nove prilike za mlade profesionalce i diplomce novinarstva kroz Newsmax Balkans Akademiju, platformu namenjenu razvoju novih talenata u profesionalnom okruženju. On je takođe istakao da će albanski portal pružati blagovremene vesti iz Albanije, regiona i sveta, uz poštovanje najviših profesionalnih standarda.