KOBNIH 10 MINUTA Aldina je pozvala policiju, dok je bežala od Anisa, ali je ubrzo bila mrtva - detalji surovog ubistva u Mostaru

MINISTAR unutrašnjih poslova HNK Mario Marić na jučerašnjoj konferenciji za medije izneo je hronologiju ubistva Aldine Jahić u Mostaru.

Kako je rekao, Anis Kalajdžić je Aldinu ubio deset minuta nakon što je policija primila poziv od žrtve na svega 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je pozvala policiju.

- Dana 16. novembra oko 17.55 sati, dobili smo prijavu oštećene da bivši momak trči za njom sa pištoljem u ruci. Policija je odmah reagovala, ali u trenutku dolaska, događaj je već bio završen. Osumnjičeni je savladan i stavljen pod kontrolu - rekao je ministar.

Kako je naveo, Aldina Jahić nije ranije podnosila prijave protiv osumnjičenog, iako je dobijala pretnje.

- Nije bilo zvaničnih prijava oštećene. Primala je određene poruke pretećeg sadržaja koje je osumnjičeni slao, ali ona to nije prijavila. Postoje određene indicije zbog čega nije, ali to ćemo naknadno utvrditi - rekao je ministar.

On je istakao da nisu tačne informacije da je osumnjičeni Anis Kalajdžić imao dozvolu za oružje.

- Nije podnosio ni zahtev za njegovu nabavku. Oružje kojim je počinjeno ubistvo nije evidentirano - rekao je ministar.

Kako kaže, ubistvo u Mostaru se dogodilo deset minuta nakon prijave, na udaljenosti od svega 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je žrtva pozvala policiju.

Bežala od ubice

Podsetimo, 16. novembra se u Mostaru dogodilo ubistvo.

Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspela i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Kako je utvrđeno, Aldina je trčala od fitnes centra, preko Autobuske i Železničke stanice u Mostaru do ugostiteljskog objekta.

Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija.

Kako piše Večernji.ba Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što je dobijao pretnje jer je fudbalski sudija. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubistvu s predumišljajem.

Kako je saopšteno, policijski službenici su uhapsili muškarca za kojeg se sumnja da je pomogao Anisu da nabavi pištolj.

Anis Kalajdžić je ranije je pretio svojim devojkama. Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije".

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33), oglasio se povodom ubistva te rekao da je njegova porodica skrhana bolom te da im je žao "nevine i drage devojke koja je izgubila život".

Adina Jahić se preselila u Mostar zbog posla

Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Sumnja se da je Kalajdžić usmrtio Aldinu jer ga je ostavila.

Mostar plače za Aldinom

Mostar plače za Aldinom.

"Aldina Jahić, 32-godišnjakinja iz Kalesije, užica na balkonu sa pogledom na Mostar. Barem je tako bilo.. Došla je u ovaj naš prelepi grad u potrazi za boljim životom, poslom, karijerom. Mlada, perspektivna, društvena, sposobna, pametna, lepa. Zračila je posebnom energijom, tako kažu ljudi koji su je lično poznavali. Ni slutila nije ni ona, a ni oni da će njen život biti okončan upravo u ovom gradu. Kraj je došao neočekivano, prerano, prisilno. Ubijena je. Njen život je zaustavljen (samo)voljom našeg sugrađanina za kojeg se ispostavilo da je predator. Ima li išta gore? Teško. Rahmet joj duši i neka joj je laka zemlja. Naš grad je zavijen u crno. Pitanje je ima li kraja ovom? Femicid postoji, ne zatvarajmo oči pred njim!", piše u jednoj objavi.

