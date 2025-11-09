IŽIVLJAVALI SE NAD NJOM DOK JE BILA BEZ SVESTI: Oteli ženu, pa je prebili i silovali - horor kod Struge

DVOJICA muškaraca iz debarskih sela u Severnoj Makedoniji nasilno su otela ženu, odvezli je u napuštenu zgradu u blizini Struge, gde su je pretukli i silovali dok je bila bez svesti, a potom je odvezli u bolnicu.

Foto: pixabay

Prema informacijama policije, 6. novembra 2025. godine oko 19 časova, osumnjičeni su nasilno izvukli 30-godišnju ženu iz dvorišta njene kuće u jednom selu u debarskom kraju i ubacili je u automobil "audi", kojim je upravljao E. V.

Policijska uprava Regionalnog područja Struga podnela je krivičnu prijavu protiv A.L. (26) iz debarskog sela Džepište, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela "otmica" i "seksualni napad i silovanje", kao i protiv E.V. (18) iz debarskog sela Otišani, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo "otmica".

- Dana 06.11.2025. godine, oko 19 časova, u jednom selu u debarskoj regiji, nasilno su iz dvorišta odveli 30-godišnju ženu u putnički automobil marke „audi“, kojim je upravljao E.V. i koji se uputio prema napuštenoj zgradi u blizini Struge, gde ju je A.L. fizički napao, a oštećena je pala u nesvest, nakon čega ju je silovao. Zatim je pozvao E.V. i zajedno su je vozilom odvezli u Opštu bolnicu u Strugi – navodi se u saopštenju policije.

(Slobodenpecat)

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma