UPUCAO SINA I POLICAJCA I SINA, PA OKRENUO ORUŽJE KA SEBI: Drama u Gornjem Vakufu - oglasila se policija

POLICAJAC i još dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Gornjem Vakufu, potvrđeno je iz kantonalnog MUP-a za portal sarajevskog Avaza.

Foto: Shutterstock

Pucnjava se dogodila oko 22 sata, a ranjeni policajac je bio na zadatku.

Policija je navodno primila prijavu o porodičnom nasilju, a kada su stigli na lice mesta situacija se zakomplikovala.

Nezvanično, napadač je otvorio vatru prilikom čega je ranio policajaca, ali i svog sina. Zatim je pucao u sebe.

Za sada nije poznato stanje ranjenih. Tokom dana se očekuje više informacija o ovom događaju.

(Tanjug)