UPUCAO SINA I POLICAJCA I SINA, PA OKRENUO ORUŽJE KA SEBI: Drama u Gornjem Vakufu - oglasila se policija
POLICAJAC i još dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Gornjem Vakufu, potvrđeno je iz kantonalnog MUP-a za portal sarajevskog Avaza.
Pucnjava se dogodila oko 22 sata, a ranjeni policajac je bio na zadatku.
Policija je navodno primila prijavu o porodičnom nasilju, a kada su stigli na lice mesta situacija se zakomplikovala.
Nezvanično, napadač je otvorio vatru prilikom čega je ranio policajaca, ali i svog sina. Zatim je pucao u sebe.
Za sada nije poznato stanje ranjenih. Tokom dana se očekuje više informacija o ovom događaju.
(Tanjug)
