PRIKLJEŠTIO GA AUTOBUS KOJI JE POPRAVLJAO: Muškarac nastradao u predgrađu Zagreba

U ZAGREBAČKOM predgrađu Sesvete rano jutros smrtno je stradao muškarac kada je popustila dizalica dok je popravljao autobus, saopštila je Policijska uprava u Zagrebu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nesrećni slučaj dogodio se oko 4.50 sati u Sesvetama, dok je muškarac (50), koji je bio vlasnik autobusa, popravljao vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, prenosi HINA.

U policijskom saopštenju se navodi da je dizalica popustila i da je autobus priklještio muškarca, koji je potom preminuo na licu mesta.

(Tanjug)