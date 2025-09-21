PRIKLJEŠTIO GA AUTOBUS KOJI JE POPRAVLJAO: Muškarac nastradao u predgrađu Zagreba
U ZAGREBAČKOM predgrađu Sesvete rano jutros smrtno je stradao muškarac kada je popustila dizalica dok je popravljao autobus, saopštila je Policijska uprava u Zagrebu.
Nesrećni slučaj dogodio se oko 4.50 sati u Sesvetama, dok je muškarac (50), koji je bio vlasnik autobusa, popravljao vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, prenosi HINA.
U policijskom saopštenju se navodi da je dizalica popustila i da je autobus priklještio muškarca, koji je potom preminuo na licu mesta.
(Tanjug)
