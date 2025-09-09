REGION U SUZAMA: Nakon višemesečne potrage, pronađeno telo muzičara Marka Blažeka
MUZIČAR Marko Blažeka (31) i bivši gitarista hardcore benda "Odpisani", pronađen je mrtav u blizini Ptuja, nakon višemesečne potrage koja je potresla njegovu porodicu i prijatelje.
Mladić, poreklom iz Preloga u Hrvatskoj, koji je poslednjih godina živeo i radio u Sloveniji, nestao je 4. jula, kada je poslednji put viđen u Ptuju.
Markovi roditelji odmah su prijavili nestanak, dok je potragu otežavala činjenica da mu je mobilni telefon bio isključen.
Informaciju o njegovom nestanku prvi su podelili bivši članovi benda "Odpisani", apelujući na javnost da pomogne u potrazi. Ipak, meseci su prolazili bez ijedne nove informacije, a zabrinutost je rasla iz dana u dan.
Nažalost, potraga se završila tragično - telo muzičara pronađeno je kod Ptujskog jezera.
Prema prvim informacijama, njegova smrt nije posledica krivičnog dela, javlja "Međimurje".
Preporučujemo
PLAĆAO ZA SILOVANjE DECE: Uhapšen muškarac u Francuskoj
09. 09. 2025. u 15:55
POVREĐENO 11 POLICAJACA U NOVOM SADU ISPRED FILOZOFSKOG FAKULTETA
05. 09. 2025. u 23:40
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)