REGION U SUZAMA: Nakon višemesečne potrage, pronađeno telo muzičara Marka Blažeka

MUZIČAR Marko Blažeka (31) i bivši gitarista hardcore benda "Odpisani", pronađen je mrtav u blizini Ptuja, nakon višemesečne potrage koja je potresla njegovu porodicu i prijatelje.

Foto: Foto: Društvene mreže / screenshot

Mladić, poreklom iz Preloga u Hrvatskoj, koji je poslednjih godina živeo i radio u Sloveniji, nestao je 4. jula, kada je poslednji put viđen u Ptuju.

Markovi roditelji odmah su prijavili nestanak, dok je potragu otežavala činjenica da mu je mobilni telefon bio isključen.

Informaciju o njegovom nestanku prvi su podelili bivši članovi benda "Odpisani", apelujući na javnost da pomogne u potrazi. Ipak, meseci su prolazili bez ijedne nove informacije, a zabrinutost je rasla iz dana u dan.

Nažalost, potraga se završila tragično - telo muzičara pronađeno je kod Ptujskog jezera.

Prema prvim informacijama, njegova smrt nije posledica krivičnog dela, javlja "Međimurje".