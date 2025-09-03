PRIVEDEN MUŠKARAC: Osumnjičen za teško ubistvo žene
U OSJEKU je danas uhapšen muškarac osumnjičen za teško ubistvo žene u osječkom prigradskom naselju Tenja, saopštila je osječko-baranjska policija.
Prema nepotvrđenim informacijama priveden je suprug ubijene žene za kojom je ranije bila raspisana poternica, prenosi agencija HINA.
Nestanak žene prijavljen je 2. avgusta, a njeni posmrtni ostatci navodno su pronađeni u septičkoj jami što u policiji nisu mogli da potvrde.
Protiv uhapšenog muškarca podneta je krivična prijava državnom tužilaštvu za teško ubistvo ženske osobe.
(Tanjug)
