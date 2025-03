SUZAMA GASE VATRU GNEVA: U najtužnijem gradu Severne Makedonije sa građanima Kočana posle dosad nezabeležene stravične nesreće

U KOČANIMA je juče bilo mirno, solidarnost se videla na svakom ćošku. Ljudi se nisu pozdravljali sa "dobar dan", već su razmenjivali zagrljaje u tišini.

TUGA Priprema za sahranu u Kočanima nastradalih u tragediji koja se dogodila u noćnom klubu "Puls", Foto AP

Nisu radili ugostiteljski objekti, tek pokoji market. Vlasnici prodavnica pokazali su solidarnost tako što su sve zalihe flaširane vode ostavili ispred zaključanih radnji. Čini se da je na svakom koraku dostupna voda, kao da njome žele da ugase vatru besa koja se širi gradom.

- Mirno je i dostojanstveno danas. Verujem da će tako ostati. Sada svi samo o sahranama razmišljaju. Ono što znam je da će svi stradali biti sahranjeni na jednom mestu na kočanskom groblju, kažu da se kopa 59 raka - kaže Ratko Nakasev, meštanin ovog grada.

Nad Kočanima se nadvila bol koja se oseća u vazduhu, a pojedini meštani su nam ispričali da ovih dana ne znaju ni kako da se ponašaju. Strahuju da pozdrave svoje poznanike i prijatelje koje sretnu. Boje se da ih na neki način ne povrede, jer ne znaju kakva ih je sudbina zadesila i da li je neko njima blizak izgubio život u ovoj tragediji ili je možda teško povređen.

U bolnici smo svedočili trenutku kako se dvojica muškaraca međusobno zagledaju, a tek posle izvesnog vremena čuje se pitanje: "Kako tvoji", i odgovor čoveku koji je na pregled doveo ćerku: "Tu mi je smešten sin".

Zastave na pola koplja VLADA Severne Makedonije je 16. marta proglasila sedmodnevnu žalost, a u Sobranju je narednih šest dana otvorena knjiga žalosti. Dan žalosti je proglašen i u Srbiji, Republici Srpskoj kao i u celoj BiH, Bugarskoj, Crnoj Gori. Povodom Dana žalosti zastave Srbije spuštene su na pola koplja. U Leskovcu, gde živi relativno veliki broj pripadnika makedonske zajednice okupljenih u Udruženje građana "Ilinden", otvorena je knjiga žalosti.

Dok nas vodi ka Internom odeljenju, gde je hospitalizovano nekoliko povređenih ljudi, jedan od lekara Hitne pomoći rukama pokazuje na pod oko sebe i priča da je ceo prostor kojim prolazimo, u noći tragedije, bio "pokriven" teško povređenim i preminulim mladim ljudima. Medicinski tehničar, koji je sate i sate proveo na poslu pokušavajući da pomogne povređenima, priča da se na njegovim rukama još uvek oseća miris čađi, dima i izgorele ljudske kože.

- Pomislim da je to možda samo u mojoj glavi, ali onda mi i drugi kažu da su mi se posledice ove tragedije uvukle pod kožu. Taj miris mi neprekidno vraća pojedine slike koje će mi ostati u sećanju do kraja života. Kako da zaboravim? Kako bilo ko može da zaboravi tu noć strave i užasa? Bilo je teško. Mnogo teško! Toliko da kolegi, sa kojim smo radili cele noći i jutra, srce nije izdržalo - priča nam ovaj čovek dok mu se oči pune suzama.

Zajednički ispraćaj sutra RADNCI iz Opštine Kumanovo upućeni su da pomognu kolegama u Kočanima, gde se proširuje groblje i kopaju novi grobovi za nastradale. Obdukcija nastradalih je završena, a direktor Centra za krizne situacije Stojanče Angelov je najavio da će sahrana biti u četvrtak u različitim vremenskim terminima, koji će biti saopšteni naknadno. - Sahrani će prisustvovati poglavar Makedonske pravoslavne crkve Njegova svetost Stefan, kao i nekoliko episkopa iz Sinoda. Crkva čini sve da ova deca budu ispraćena na najdostojanstveniji način - rekao je šef Centra za krizni menadžment Severne Makedonije Stojanče Angelov. Tačno vreme će odrediti Sinod MPC, jer episkop želi da bude prisutan na većini mesta, jer je reč o deci iz njegove eparhije. Dalje će biti utvrđeno gde, u koje vreme i na kom mestu će biti sahrane. Najveći broj žrtava je iz Kočana, pa iz mesta Češinovo Obleševo, Skoplje, Probištip, Štip, Makedonska Kamenica, precizirao je Angelov.

Reporteri "Večernjih novosti" gledali su kako se ulicama Kočana slivaju suze od tuge i besa. Nemoćni su bili čini se i policajci koji su se trudili da zaštite ljude i imovinu, a čini se da niko nije imao snage da stane na put tom izlivu besa, kada su mladi demolirali kafić Dejana Jovanova, poznatijeg kao Deko, koji je u vlasničkoj strukturi sporne diskoteke.

Bes građana koji su revoltirani nakon strašne tragedije u kojoj je stradalo 59 ljudi kulminirao je u ponedeljak kada je grupa, uglavnom mladih ljudi, demolirala kafić vlasnika diskoteke smrti u Ulici Dimitra Vlahovića u centru Kočana, njegovu kuću gađala kamenicama i prevrnula automobil.

Mladi su se uputili i ka kući gradonačelnika Kočana Ljupče Papazova koji je podneo je ostavku i o tome obavestio pratioce na društvenim mrežama.

- U ovim najtežim trenucima za našu zemlju i za mene lično, želim da saopštim da podnosim neopozivu ostavku na funkciju predsednika Opštine Kočani. Ovaj gubitak je ogroman! Ne postoje reči koje mogu opisati bol koji svi osećamo. Ta deca su bila naša deca. Poznavao sam većinu njih, poznavao sam njihove porodice, a neki su mi i porodični prijatelji - napisao je Papazov.

Solidarnost DRUŠTVENE mreže ovih dana služe kao svojevrsna pomoć porodicama povređenih čiji su najmiliji hospitalizovani u bolnicama širom Balkana. Dobri ljudi nude besplatnu pomoć porodicama u Solunu, Skoplju, Sofiji, Beogradu. Jedan od njih je i vojni ratni veteran Stojan Stojmenović, nekadašnji pripadnik Posebnih jedinica policije, koji će ustupiti stan u Nišu porodici iz Severne Makedonije, čiji je član na lečenju u ovom gradu posle tragedije u Kočanima.

Lokalni sveštenik jedini je uspeo da dopre do mladih ljudi, molio ih je da se smire kada su došli do kuće gradonačelnika i gađali je jajima i kamenicama obrativši im se rečima:

- Hajde da sahranimo decu, pa zapalite grad ako hoćete - apelovao je sveštenik na okupljene i čini se da su upravo njegove reči doprle do srca ljudi, a snimak se brzinom svetlosti širio društvenim mrežama.

U ponedeljak veče već su se na glavnom trgu palile sveće, tako je bilo i u utorak. Umrlica u gradu obavijenom smrću još nema. Ugljenisana tela su u Skoplju gde se radi obdukcija.

Mnoge porodice nastradalih su vrlo teško podnele činjenicu da ne mogu odmah da sahrane mrtve, ali i dalje se neki ljudi vode kao nestali tako da crni bilans po svemu sudeći nije definitivan.

Mnogo je spekulacija, mnogo teorija zavere koje se šire gradom. Objekat diskoteke "Puls" je i dalje obavijen policijskom trakom. Zanimljivo je da uprkos tome što je požar izazvao veliku tragediju, gotovo da nema štete na susednim objektima.

DIREKTOR KLINIKE ZA OPEKOTINE Kliničkog centra srbije U BEOGRADU O STANjU POVREĐENIH

Stojičić: Četvoro na respiratoru

DIREKTOR Klinike za opekotine KCS Milan Stojičić (na slici) izjavio je da je primljeno u Urgentni centar još osam povređenih u požaru u Kočanima u Severnoj Makedoniji i da je sada u toj ustanovi zbrinuto ukupno 17 pacijenata sa teškim povredama, od kojih je četvoro na respiratoru. Stojičić je rekao novinarima da je stanje svih povređenih hemodinamski stabilno.

- Radi se o pacijentima sa teškim telesnim povredama. Procenat opečenih površina je do 25 odsto - rekao je Stojičić.

Kako je rekao, svi imaju simptomatologiju od respiratornog trakta, neki zbog termičkih, a neki zbog inhalacije toksičnih materija.

- Od osam primljenih, sedmoro je zbrinuto u uslovima operacione sale i od jutra su osam sati praktično u sali pacijenti koji su primljeni u prvoj grupi. Tako da se oni sada previjaju i priprema se plan za njihovo dalje lečenje, a to je operativno lečenje za one kod kojih je to neophodno - rekao je Stojičić.

Dodao je da prednost Urgentnog centra jeste mogućnost maksimalnog korišćenja multidisciplinarnog pristupa i raspoložive specijalnosti 24 sata.

Stoilković: Zahvalnost Srbiji

POTPREDSEDNIK Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković zahvalio je na pomoći i solidarnosti Srbije posle požara u diskoteci u Kočanima i izrazio nadu da broj stradalih neće da raste, zahvaljujući angažmanu Srbije i ostalih zemalja. U Srbiji u zdravstvenim ustanovama je trenutno na lečenju 29 povređenih.

- Veliku zahvalnost dugujem i Republici Srpskoj na ponuđenoj pomoći. Pacijenti koji su trenutno na lečenju su sa teškim opekotinama, lekarske prognoze su vrlo nezahvalne, iskreno sam zabrinut - naveo je Stoilković.

Minut ćutanja u Beogradu

STUDENTI koji blokiraju fakultete u Beogradu okupili su se juče ispred Ambasade Severne Makedonije gde su minutom tišine odali poštu za žrtve požara u Kočanima. Njima su se pridružili građani koji su ostavili cveće ispred zgrade i palili sveće.

Povređenih 80 u inostranstvu

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski je na konferenciji za novinare u Skoplju rekao da je u tragičnoj nesreći povređeno ukupno 196 osoba. Od toga se većina leči na klinikama u Skoplju, a 80 u bolnicama u inostranstvu, ukljujući Srbiju.

Ministar zdravlja Arben Taravari saopštio je da su pacijenti generalno u stabilnom stanju, osim njih 20, za koje je rekao da su kritično.

Fudbalski humanitarni meč

FUDBALSKI klub Crvena zvezda potvrdio je da će 16. aprila odigrati humanitarni meč protiv Vardara u Skoplju. Sav prihod od ove utakmice biće usmeren porodicama stradalih u strašnoj nesreći u diskoteci u Kočanima.