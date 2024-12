RODITELJI ZAKOPANIH BEBA SIGURNI U JEDNO: Uzrok smrti dece i dalje misterija, sud ispituje još desetak svedoka

RODITELjI, koji se sumnjiče da su zakopali tela dve bebe u dvorištu u blizini Varaždina uskoro izlaze na slobodu.

Foto: Shutterstock

Na odluku da moraju ostati iza rešetaka dok traje istraga, osumnjičeni roditelji uložili su žalbu. Smatraju da nema osnove da im se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. U tom delu žalba je prihvaćena.

-Žalbeno Veće smatra da su okrivljeni u pravu kada tvrde da ne postoje okolnosti koje bi upućivale na realnu, konkretnu i objektivno predvidivu opasnost da bi oni boravkom na slobodi ponovili krivično delo. Što se tiče osnove opasnosti uticaja na svedoke, tu žalba nije prihvaćena. Naime, biće potrebno da se ispitaju osobe koje su im u bliskom srodstvu, objasnio je Igor Pavlic iz Županijskog suda u Varaždinu.

Ispitivanje čeka desetak svedoka, a deo njih nalazi se u Splitu, piše Dnevnik HR.

-Konkretan način na koji će se ispitati svedoci biće utvrđen tokom istrage, ono što je bitno je da se ispitivanja sprovedu što je moguće brže, rekao je Darko Galić iz Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu.

-Očekujemo da budu ispitani u nekom razumnom roku, nakon čega će moj branjenik, a i njegova suoptuženica biti pušteni da se brane sa slobode, rekao je Rajko Rudnički, advokat prvoosumnjičenog.

Na teret im se stavljaju tri vrlo teška krivična dela. Za grubo zanemarivanje dece, koje je u dva slučaja završilo smrću, kazna je od tri do 15 godina zatvora. Za povredu prava trećeg deteta, koje je trenutno pod zaštitom Centra za socijalni rad preti im još pet godina zatvora.

Sud je u obzir uzeo i činjenicu da roditelji dosad nisu prekršajno ni krivično osuđivani. Ništa sporno ne vidi ni u načinu života koji osumnjičeni vode.

-Do sada po stanju spisa nisu iskazivali agresivno ponašanje, a oni su uvereni da je njihovo ponašanje, pa tako i ponašanje prema deci, bilo u skladu sa Božjim zakonima, kako ih oni tumače. Naime, oni smatraju da su Božji zakoni iznad svih zakona, pa tako i svetovnih. To samo po sebi uz ove okolnosti, po oceni Žalbenog veća, nije dovoljno za zaključak o postojanju konkretne bojazni da bi mogli da ponove delo, rekao je Pavlic.

Da će pravni postupak i suđenje dočekati na slobodi, advokat tek treba da kaže klijentu. Problema u zatvoru zasad, kaže, nije bilo.

-On je psihički stabilno, u redu je. Prihvatio je situaciju kakva je i sledi pravna, uslovno rečeno, borba. Što se njega tiče, da, svestan je težine krivičnog dela, nisam bio u kontaktu s njegovom vanbračnom suprugom. On je na način na koji mu se to stavlja teret izjasnio da se ne smatra krivim, rekao je Rudnički.

Varaždinski zatvor otac i majka tako će uskoro napustiti, dok se nalaz obdukcije i tačan uzrok smrti i dob njihovih beba još čeka.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje