MUŠKARAC OSVOJIO MILION EVRA NA LUTRIJI: Evo iz kojeg grada je sretni dobitnik, nije mogao da veruje šta ga je snašlo

GRAĐANIN Splita osvojio je milion evra na džekpotu u nagradnoj igri Loto 7.

Foto Shutterstock

On je tiket uplatio 12. oktobra u centru Splita, a kako je rekao, redovno igra lutriju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Kako je rekao, on u početku nije mogao da poveruje da je upravo on dobitnik, zbog čega je više puta proveravao tiket, a kako kaže, nastaviće da igra drugu nagradnu igru Jurodžekpot.

- Ako to osvojim, e to će biti prava fešta - rekao je on.

