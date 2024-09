UPALJEN METEOALARM ZA CELU HRVATSKU: Snažno nevreme preti komšiluku, evo kada se očekuju pljuskovi i grmljavina

ZVANIČNO je stigla jesen, a mnogi su iskoristili poslednji sunčani vikend i visoke temperature pre nove promene vremena na plaži i u moru u Hrvatskoj.

Foto: Unsplash

Od ponedeljka se očekuje naoblačenje i kiša, dok će u utorak kiša biti obilnija, uz mogućnost nevremena.

Još u ponedeljak će u većini krajeva delimično, na jugu i na istoku ponegde biti pretežno sunčano. Mestimična kiša padaće uglavnom na severnom Jadranu, pogotovo uveče i u noći, prognozira Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske.

Ujutro ponegde u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Duvaće većinom slab vetar, mestimično umeren južni, dok će na Jadranu jačati jugo. Najniža jutarnja temperatura biće između 7 i 12, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna temperatura variraće između 21 i 26 °C.

Pretežno oblačno vreme uz povremena sunčana razdoblja obeležiće utorak. Povremeno će padati kiša, lokalno će biti i grmljavine, naročito u prvom delu dana. Na području Jadrana očekuju se izraženiji pljuskovi i obilnije padavine.

Duvače slab do umeren vetar iz jugozapadnog i južnog smera, dok će na Jadranu u noći i ujutro duvati jak jugo s mogućim olujnim udarima. Tokom dana vetar će prolazno okrenuti na jugozapadni i zapadni. Jutarnje temperature će se kretati od 10 do 15 °C, a na Jadranu između 15 i 20 °C, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 20 do 25 °C.

Cela Hrvatska u utorak je pod žutim meteoalarmom koji označava potencijalno opasno vreme. Meteoalarm je na snazi zbog grmljavinskog nevremena širom zemlje i jakih, do olujnih udara juga duž celog Jadrana.

Kišovito će biti i u sredu, dok će se padavine zadržati uglavnom na severnom Jadranu i tokom četvrtka. Duvaće umeren jugozapadni vetar, dok će na Jadranu prevladavati jugo, koji će u prvom delu utorka i u četvrtak biti jak. Tokom utorka vetar će ponegde privremeno okrenuti na jugozapadni. Temperature će ostati stabilne i tople za ovo doba godine.

(24sata)

