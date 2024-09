KOSOVOJ MANDAT PO URSULINOM DIKTATU: Nova komesarka zadužena za proširenje Evropske unije, kod kuće u LJubljani se suočava sa otporima opozicij

SLOVENAČKI premijer Robert Golub i vladajuća levičarska koalicija srećni su što je šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postavila Martu Kos za komesarku za proširenje od Balkana do Kavkaza. Ali, opozicija koju predvodi Janez Janša razočarana je i besna.

- Ponosan sam na Sloveniju, a to je rezultat naših uspeha poslednjih 20 godina - reagovao je Golub na vesti iz Brisela koje su "slovenački interes".

Time je zatvorena priča koja je izazvala buru u političkom životu "dežele", jer je definitivno otpao Tomaž Vesel koji je povukao kandidaturu, jer je Der Lajenova želela više žena u svom kabinetu. Na kraju se ispostavilo da Vesel nije sam odustao, nego ga je odbacila predsednica Komisije i sve detaljno objasnila u pismu koje je poslala slovenačkom političkom vrhu. Opozicija tvrdi je za njenu odluku bio presudan pritisak iz Ljubljane.

Bilo kako bilo, diplomata iz Golubove stranke Marta Kos dobila je važan resor, i to proširen, pa će u fokusu njenog delovanja, uz jugoistok Evrope, biti i širi prostor do Kavkaza, a sarađivaće sa zapadnim partnerima na slanju pomoći Ukrajini. Slovenački analitičari tvrde da bivšoj ambasadorki Slovenije neće biti lako, ali da je to velika prilika da se afirmišu i ona i Slovenija.

Kosova je bila ambasadorka u Nemačkoj, Letoniji, Lihtenštajnu i Švajcarskoj, potpredsednica Pokreta za slobodu, a kandidovala se i za predsednicu Slovenije, ali je i odustala. Karijeru je počela kao novinarka na slovenačkoj televiziji, a radila je i kao dopisnik iz Nemačke za Dojče vele. Ipak se odlučila za politiku, pa je u slovenačkoj vladi bila portparol, a kao nekadašnja uspešna plivačica i reprezentativka Slovenije i Jugoslavije bila je aktivna i u sportskim organizacijama. Ima iskustva i u biznisu, a u braku je sa Henrijem Getazom, glavnim sekretarom Evropskog udruženja slobodne trgovine.

Marta Kos je od predsednice Komisije dobila zadatak da pripremi i aktivnosti Evropske unije na obnovi Ukrajine kada rat bude gotov i da radi na poboljšanju dobrosusedskih odnosa. Biće uključena u dijalog Beograda i Prištine.

Janša: Sarađivala s Udbom JANŠA i slovenački desničari optužuju Martu Kos da je sarađivala sa Udbom i da je po političkoj liniji postala ambasadorka. "Daleko smo pali", viče Janša, dok nova komesarka kaže da će se zdušno angažovati na proširenju Evropske komisije i ulasku zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, što je prioritet Slovenije.