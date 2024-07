VATRA GUTA SVE PRED SOBOM, POČELA EVAKUACIJA MEŠTANA: Stravični prizori u komšiluku, na terenu skoro 90 vatrogasaca i kanaderi (VIDEO)

U DALMACIJI je izbio veliki požar, koji je ugrozio i kuće, zbog čega je počela i evakuacija stanovništva.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/HRT Vijesti

Kako je potvrdio gradonačelnik Skradina Antonio Brajković, evakušu stanovništvo iz Plastova kod Bratiškovaca.

- Zadužili smo Civilnu zaštitu iz Skradina da budu spremni za prihvaćanje ljudi, zgrada osnovne škole je spremna. Koliko sam upoznat, većina ljudi iz Plastova otišla je kod svoje rodbine i prijatelja, mislim da u školu još nije došao niko - rekao je Brajković.

Vatrogasci kažu da je situacija na terenu veoma teška.

- Dajemo sve od sebe. Vatra je zahvatila kompletno područje Bratiškovaca i Plastova - rekao je za Šibenski Darko Dukić.

Potvrdio je da se razmišlja o evakuaciji Doma za rehabilitaciju u Bratiškovcima, ali ta odluka još nije doneta. Osnovna škola u Skradinu je već pripremljena za prihvaćanje evakuisanih osoba, navodi "Jutarnji list".

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić rekao je kako je dosta teška situacija od samog početka.

- Od Ićeva gde smo bili, odakle požar izbija, pa na području Plastova gde smo sada. Velika vatrena linija kroz gustu borovu šumu došla bi do naselja. Dajemo sve od sebe u ovom trenutku što se može napraviti. Ono najbitnije, sve objekte za sada smo sačuvali. Imamo drvenih baraka koje su oštećene, ali to ćemo sve gledati na kraju. Dajemo sve od sebe. Dosta jaka je bura i od samog početka požara bila, tako da je teško bilo što prognozirati - rekao je on.

U gašenju požara učestvuju i kanaderi. Gašenje otežava jak vetar, a zatvoreno je više putnih pravaca.

Prema informacijama sa terena, jedan objekat u Bratiškovcima je izgoreo, a navodno se radi o staroj, napuštenoj kući. Vatra je zahvatila i nekoliko automobila, javlja Šibenski.

Na intervenciji je trenutno 86 vatrogasca i 32 vozila, u gašenju učestvuju i četiri kanadera, prenosi "Jutarnji list".

