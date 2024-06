NEOBIČNA POJAVA IZNAD CELE HRVATSKE: Pogledajte satelitske snimke (VIDEO)

VAZDUH koji ovih dana pritiče iznad Hrvatske ne donosi samo vrućinu, nego i pesak, kojeg će posebno biti sutra, a još juče je bio uočljiv na satelitskim snimcima, objavio je to i DHMZ.

Gousfir Austria objavio je animaciju dolaska saharskog peska, a na društvenim mrežama je ovu objavu podelio Istramet.

Zrak koji ovih dana pritječe nad Hrvatsku ne donosi samo vrućinu 🥵, nego i pijesak, kojeg će osobito biti u petak, a već jutros se mogao uočiti na satelitskim snimkama.



Sutra će biti delimično sunčano i vruće uz vrhunac toplotnog talasa.

Lokalno u unutrašnjosti prema večeri i u noći mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i izraženiji. Vetar većinom slab, prolazno do umeren jugozapadni, na Jadranu i severozapadni.

Najniža temperatura uglavnom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 40 stepeni.

