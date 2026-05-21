Panorama

REAKCIJA RODITELJA OSTAVLJA DUBOK TRAG: Šta deca najviše pamte iz detinjstva

Slavica Dobrosavljević

21. 05. 2026. u 06:30

Često se kaže da su deca kao sunđer, upijaju sve što ih okružuje. A da li znate šta najviše pamte iz detinjstva?

РЕАКЦИЈА РОДИТЕЉА ОСТАВЉА ДУБОК ТРАГ: Шта деца највише памте из детињства

FOTO: Depositphotos/pikselstock

U neizbrisivom sećanju ostaju im trenuci ispunjeni emocijama, pažnjom i osećajem sigurnosti, a ne skupi pokloni i materijalne stvari, kažu stručnjaci. Upravo takva iskustva oblikuju njihovu ličnost za ceo život.

Najviše se pamte zajedničke šetnje sa roditeljima, razgovori i male svakodnevne aktivnosti koje jačaju bliskost. Posebno su važni momenti kada tata i mama ostave telefon i u potpunosti se posvete detetu, jer ono tada oseća da je voljeno.

Deca pamte i pohvale i reči ohrabrenja, što značajno utiče na samopouzdanje i sliku koju razvijaju o sebi. Takođe, način na koji roditelji reaguju u teškim situacijama ostavlja dubok trag, jer najmlađi kroz to uče kako da se nose sa životnim izazovima.

Važnu ulogu imaju i primeri ponašanja odraslih prema drugim ljudima, kao i reakcije na stres. Mališani posmatraju i usvajaju te obrasce kao model za lične odnose.

HAOS PRED MUNDIJAL! Navijačima ove reprezentacije ZABRANJEN dolazak na Svetsko prvenstvo - i ne, nije u pitanju Iran!

