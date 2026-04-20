Jedan kod otkriva sve: Kako da proverite da li neko prati vaše pozive i poruke

AKO sumnjate da neko ima uvid u vaše pozive ili poruke, postoji jednostavan način da to proverite direktno sa svog telefona. Dovoljno je da ukucate kod *#21# i pritisnete dugme za pozivanje, za nekoliko sekundi dobićete uvid u status preusmeravanja.

Ova funkcija, poznata kao preusmeravanje poziva, koristi se za prosleđivanje poziva i poruka na drugi broj. Iako ima legitimnu svrhu, može biti zloupotrebljena ako se aktivira bez vašeg znanja. Problem je što telefon uglavnom ne pokazuje nikakve vidljive promene dok se to dešava u pozadini.

Kako da protumačite rezultate

Nakon unosa koda, na ekranu će se pojaviti lista različitih usluga i njihov status. Ako svuda piše da nema preusmeravanja, nema razloga za brigu, vaša komunikacija je sigurna.

Međutim, ako primetite nepoznat broj povezan sa bilo kojom stavkom, to može značiti da se vaši pozivi ili poruke prosleđuju na drugi uređaj.

Ovakva podešavanja ponekad mogu biti aktivirana preko sumnjivih aplikacija ili čak ručno, ako je neko imao pristup vašem telefonu. Zato je važno da povremeno proverite stanje i budete sigurni da su vaši podaci zaštićeni.

Kako da isključite sva preusmeravanja

Ako uočite nešto sumnjivo, postoji jednostavan način da sve vratite na početno stanje. Ukucajte kod ##002# i pritisnite poziv, time ćete odmah deaktivirati sva aktivna preusmeravanja.

Ova komanda funkcioniše na većini mreža i uklanja sve veze koje bi mogle prosleđivati vaše pozive ili poruke na druge brojeve.

Zašto je važno da ovo proveravate

Stručnjaci preporučuju da ove provere radite s vremena na vreme, posebno ako često koristite javne Wi-Fi mreže ili instalirate aplikacije iz neproverenih izvora.

Važno je naglasiti da deaktiviranje preusmeravanja ne briše vaše kontakte niti poruke, samo uklanja potencijalne zloupotrebe.

Ove jednostavne korake dobro je podeliti i sa starijim članovima porodice, koji su često lakša meta prevara. Uz malo pažnje i osnovno znanje, možete značajno povećati bezbednost svojih podataka.

U vremenu kada su privatne informacije sve vrednije, ovakve male provere mogu napraviti veliku razliku, piše Telegraf.rs.

