Zašto psi u proleće češće povraćaju? Kada se treba obavezno javiti veterinaru

SA dolaskom toplijih dana mnogi vlasnici primećuju isti problem, pas češće povraća. Iako se to često pripisuje „prolećnim virusima“, pravi uzrok obično nije samo godišnje doba, već promene koje ono donosi.

Proleće znači više vremena napolju, više istraživanja i veća šansa da pas pojede nešto što ne bi trebalo. Tokom šetnje lako dolaze do ostataka hrane, smeća, kostiju ili čak nejestivih stvari poput plastike i drveta. Sve to može iritirati želudac i izazvati povraćanje.

Trava kao čest uzrok

Mnogi psi imaju naviku da jedu travu. Iako to nije uvek problem, kod nekih može dovesti do iritacije želuca i povraćanja. Ponekad to može biti i znak da pas već ima određene probavne smetnje.

Lokve, prljavština i paraziti

U proleće raste i rizik od infekcija. Psi češće dolaze u kontakt sa lokvama, blatom i izmetom drugih životinja, što povećava mogućnost unosa bakterija i parazita poput Giardijaza. Takve infekcije često dovode do povraćanja, ali i proliva.

Opasne biljke u dvorištu

Ni biljke nisu bezazlene. Prolećno cveće poput narcisa i tulipana može biti otrovno za pse. Ako pas iskopa i pojede lukovice, mogu se javiti simptomi poput povraćanja, pojačanog lučenja pljuvačke i opšte slabosti.

Da li su alergije uzrok?

Iako se često pominju, alergije su ređi razlog za povraćanje kod pasa. One se najčešće ispoljavaju kroz probleme sa kožom, ali u pojedinim slučajevima mogu uticati i na varenje.

Kada se obratiti veterinaru

Povraćanje ponekad može ukazivati na ozbiljniji problem, na primer ako je pas progutao strani predmet. Zato je važno pratiti dodatne simptome.

Obavezno se obratite veterinaru ako:

pas povraća više puta u kratkom periodu

primetite krv u povraćenom sadržaju

deluje iscrpljeno i bezvoljno

odbija hranu

sumnjate da je pojeo nešto otrovno ili neprobavljivo

Proleće samo po sebi nije uzrok, ali stvara uslove u kojima su ovakvi problemi češći. Više kretanja i slobode znači i veću šansu da pas dođe u kontakt sa nečim što može izazvati tegobe, pa je u ovom periodu posebno važno obratiti pažnju na njegovo ponašanje i ishranu, piše Indeks.hr.

