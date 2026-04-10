BANKROTIRAĆE POSLE PRAZNIKA: Tri znaka ostaju bez dinara - finansijski kolaps im ne gine
PRAZNICI su vreme kada sebi često dozvoljavamo više, a Vage, Strelčevi i Ribe će najviše preterati i ostati bez dinara.
U tim trenucima novac deluje kao nešto što će se već nekako nadoknaditi, ali realnost često stigne već u prvim danima nakon praznika, kada nas pogled na račun neprijatno iznenadi.
Tri horoskopska znaka posebno teško odolevaju prazničnoj atmosferi. Emocije, hedonizam ili težnja ka savršenstvu često zamagljuju granicu između želja i stvarnih mogućnosti.
Vaga
Vage žele da sve izgleda lepo, skladno i savršeno. Za njih praznici nisu samo okupljanje - to je atmosfera koja mora biti besprekorna, od dekoracije i trpeze do poklona.
I tu nastaje problem. Težnja ka savršenstvu često briše granice trošenja. Nakon praznika, Vage su često one koje analiziraju gde su pogrešile i kako su mogle drugačije postupiti.
Savet za Vage
Zapamtite, savršenstvo ne postoji, ali osećaj topline i bliskosti postoji i ne zavisi od novca koji ste potrošili. Fokusirajte se na ljude, a ne na detalje, jer upravo oni prave pravi praznični ugođaj.
Strelčevi ne umeju da uživaju "na pola". Tokom praznika žele apsolutno sve- druženja, poklone, putovanja, izlaske i ukusnu hranu i to bez previše razmišljanja o posledicama.
Strelac
Za Strelčeve je novac pre svega sredstvo za nova iskustva, a ne nešto što treba čuvati. Zbog toga se često dešava da nakon praznika shvate da su potrošili više nego što su planirali, pa ih čeka period "stezanja kaiša".
Savet za Strelčeve
Pre praznika odredite okvirni budžet i pokušajte da deo novca sklonite sa strane. Na taj način osećaj finansijske slobode neće vas odvesti u preterivanje. Takođe, birajte iskustva umesto impulsivne kupovine - manje trošite, a više dobijate.
Ribe
Ribe ne troše zbog sebe, već zbog drugih. Njihova želja da usreće ljude koje vole često vodi ka preterivanju - teško im je reći "ne" kada su u pitanju pokloni, gostoprimstvo ili male pažnje koje nekome znače mnogo.
Problem nastaje tek nakon praznika, kada shvate koliko su zapravo dale, a tada često nastaje i mala panika.
Savet za Ribe
Pre kupovine postavite sebi granice, kako odluke ne bi bile vođene emocijama, već realnim mogućnostima. Pokažite pažnju i ljubav kroz gestove koji ne zahtevaju novac – upravo takvi trenuci najduže ostaju u sećanju.
(Informer)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)