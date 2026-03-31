SUŠITE VEŠ NAPOLJU? Stručnjaci otkrili šta nikako ne treba da radite
SUŠENjE veša na otvorenom mnogima je prvi izbor kada vremenski uslovi to dozvoljavaju - ekonomično je, praktično i ostavlja odeću svežom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da jedna uobičajena navika može napraviti više štete nego koristi.
Prema savetima stručnjaka za odeću iz Superdry, korišćenje štipaljki može ostaviti tragove i oštetiti tkaninu, naročito kod osetljivih komada.
Kako objašnjavaju:
- To pomaže da se produži vek trajanja odeće smanjujući habanje uzrokovano izlaganjem toploti. Sunčeva svetlost ima prirodna antimikrobna svojstva i deluje kao blago sredstvo za izbeljivanje tkanina.
Zbog toga preporučuju da se, kada god je moguće, koristi stalak za sušenje umesto klasičnog kačenja štipaljkama, piše Dnevno.hr
Ističu i da štipaljke mogu ostaviti vidljive, pa čak i trajne tragove pritiska, posebno na nežnim materijalima, zbog čega bi ih trebalo izbegavati. Takođe, savetuje se oprez pri sušenju na vetru, jer odeća može da se ošteti ili čak odleti.
Postoji i trik koji može dodatno pomoći – lagano prskanje odeće belim sirćetom pre sušenja na suncu.
- Međutim, neke tkanine mogu postati krute ako se suše na ovaj način, naročito one od prirodnih vlakana poput pamuka. Da biste to izbegli, pokušajte da veš delimično osušite napolju, a zatim završite sušenje sa nekoliko minuta u sušilici.
Stručnjaci savetuju i da se odeća lagano oblikuje rukama pre sušenja, kako bi se smanjili nabori i potreba za peglanjem.
Slične preporuke dolaze i od stručnjaka za veš iz Vileda, koji dodatno naglašavaju važnost pravilnog kačenja odeće kako bi se izbegla oštećenja tokom sušenja.
(Dnevno.hr)
KOLIKA JE CENA SREĆE: Uzvišeni cilj koji nije lišen patnje
31. 03. 2026. u 22:45
ISKRENOST IM NIJE VRLINA: Ova tri horoskopska znaka poznata su po dvoličnosti
31. 03. 2026. u 17:21
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
