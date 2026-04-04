ZABORAVILI STE VEŠ U MAŠINI? Evo kako da znate da li mora ponovo na pranje

KADA pokušavate da obavite sto stvari odjednom, vrlo je lako da zaboravite na veš koji ste ubacili u mašinu, sve dok ga ne pronađete sledećeg jutra.

Zvuči poznato? Mnogi se tada pitaju koliko dugo garderoba može da stoji u bubnju i da li je dovoljno samo da je prebacite u sušilicu ili ipak mora ponovo na pranje. Stručnjaci za održavanje veša otkrivaju kako da procenite situaciju i izbegnete neprijatne mirise.

Koliko dugo veš može da stoji u mašini?

Prema rečima predstavnika brenda OxiClean, Entonija Salivana, sve zavisi od više faktora, a to su temperatura prostorije, vrsta materijala, ali i tipa mašine koju koristite.

- Topla i vlažna sredina idealna je za razvoj bakterija i buđi, pa zatvorena mašina puna mokrog veša vrlo brzo može postati problem - objašnjava on.

Teži materijali poput peškira, džinsa i dukseva zadržavaju više vlage i samim tim lakše razvijaju neprijatne mirise.

Ne postoji strogo pravilo, ali stručnjaci savetuju da se veš ponovo opere ako je stajao oko 24 sata. U nekim slučajevima, naročito ako se oseća neprijatan miris, preporuka je da se pranje ponovi već posle 8 do 12 sati.

Ako je prošlo samo nekoliko sati, velika je verovatnoća da je veš i dalje u redu. Ipak, kako naglašava Morgan LaLonde iz kompanije Whirlpool, ne bi trebalo da vam postane navika da zaboravljate opranu turu.

Zadržana vlaga može da se zavuče u bubanj i gumu na vratima mašine, što kasnije dovodi do toga da se neprijatan miris prenosi i na sledeće, tek oprane količine veša.

Kako da prepoznate da li garderoba mora ponovo da se opere?

Najvažniji pokazatelj je – miris.

Ako primetite ustajao, kiselkast ili „težak“ miris, to je jasan znak da nešto nije u redu.

- Miris buđi ne mora uvek biti jak i napadan, ponekad je samo blago čudan, kao kada mokar peškir ostavite u torbi za teretanu ili podrumu - objašnjava Salivan.

Sveže opran veš bi trebalo da ima neutralan ili blago prijatan miris. Ako se dvoumite i niste sigurni da li vam se čini ili zaista postoji neprijatan zadah, verujte svom instinktu. U takvim situacijama, ponovljeno pranje je najsigurnija opcija.

Čak i ako samo nekoliko komada garderobe deluje problematično, stručnjaci savetuju da se ponovo opere cela tura, jer se bakterije lako prenose sa jednog komada na drugi.

Da li je dovoljno samo sušenje?

Mnogi pomisle da će visoka temperatura u sušilici rešiti problem. Međutim, to nije pouzdano rešenje.

- Sušenje nije čarobni štapić za uklanjanje buđi - upozorava LaLonde.

Ako veš prebacite direktno u sušilicu, toplota može da „zaključa“ neprijatan miris u vlaknima tkanine, pa će on ostati prisutan čak i nakon sušenja.

Zato je najvažnije prvo ukloniti bakterije i ostatke koji izazivaju neprijatan miris, a to znači ponoviti pranje, pa tek onda uključiti sušilicu.

Ako ste zaboravili veš u mašini, ne paničite, ali obavezno proverite miris. Nekoliko sati najčešće nije problem, ali ako primetite i najmanju neprijatnost, bolje je da odvojite još malo vremena i uključite mašinu ponovo. Tako ćete izbeći uporne mirise i produžiti svežinu svoje garderobe, piše Real Simple.

(24sedam)

