OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za subotu 17. januar: Evo koja 3 znaka očekuju novi ljubavni susreti ali i nove prilike za zaradu

VENERA, planeta lepote, ljubavi i novca, 17. januara, posle godinu dana, 17. januara, u 13.45, ulazi u ekscentričnu, buntovnu, društvenu Vodoliju, gde je čeka Pluton, planeta moći, strasti i novca.

Foto: Profimedia

Osim konjunkcije sa Plutonom, Venera pravi sekstil sa Neptunom, sjajan aspekt intuicije, umetničke inspiracije, koji pogoduje muzičarima, baletskim igračima, fotografima, piscima, kompozitorima, scenaristima, rediteljima, glumcima...

Finansijska situacija se popravlja, naročito Vodolijama, Blizancima i Vagama, kojima se otvaraju i nove poslovne prilike. Pogotovo što se predveče oko 18.00 formira trigon između Sunca i Urana, koji podstiče inventivnost, originalnost, ali i disciplinu, što zajedno donosi finansijski uspeh i bolju društvenu poziciju.

Osim poslovnih, Venerin ulazak u Vodoliju, donosi i nove ljubavi, preko prijatelja ili društvenih mreža, više izlazaka i druženja, a zauzetima preporod odnosa sa partnerom. Vodolije očekuje fizičko prolepšavanje, ljubav i uvećanje prihoda, Lavove problemi u braku i partnerskim odnosima, Bikove sukobi sa nadređenima a Škorpije u porodici. Na zdravstvenom planu, ova pozicija Venere može da intenzivira probleme s venama na nogama.

Na globalnom planu, Venera tik uz Pluton u buntovnoj, slobodoumnoj, revolucionarnoj Vodoliji koji će uskoro ući u trigon s Neptunom, pokrenuće velike društvene promene.