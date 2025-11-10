LJUBOMORNE SCENE I FINANSIJSKI IZAZOVI Astro savet za utorak, 11. novembar: Evo koja 4 znaka su danas na udaru opozicije Mesec-Pluton

MESEC danas ulazi u Lava stavljajući naglasak na oblasti koje simbolizuje taj znak - umetnost, kreativne projekte, ljubav, šou-biznis, decu, sportske aktivnosti, hobije, igre na sreću...

Foto Pixabay free images

Obrazuje opoziciju s retrogradnim Plutonom u Vodoliji, kvadrat s Venerom u Škorpiji (podstiče ljubomoru i posesivnost ali donosi i finansijske izazove), trigone s retrogradnim Saturnom i retrogradnim Neptunom u Ovnu i sekstil s Uranom u Blizancima (nove ideje i planovi).

Aspekti sa Neptunom i Saturnom podstiču nas da ostvarimo nešto o čemu smo dugo maštali. Donose inspiraciju i stvaralačku energiju umetnicima, piscima, glumcima, muzičarima, naučnicima, farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima...

Opozicija Meseca i Plutona u Vodoliji čini našu podsvest prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Na globalnom nivou, donosi sukob između podsvesnih želja i onoga što nameće neka društvena organizacija ili grupa.

Jer, ovaj aspekt aktivira dve oprečne energije: s jedne strane je podsvest (Mesec), a s druge potreba za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i ostale fiksne znake, Bikove (porodični i odnosi sa nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).