PERVERZNE TAJNE ENGLESKOG DVORA: Istina izlazi na videlo

BIVŠI vojvoda od Jorka i bivši princ, Endru (65), dovodio je prostitutke u kraljevsku rezidenciju britanskog monarha, tvrdi istoričar Endru Louni.

Foto: Pixabay

Kraljica Elizabeta Druga je znala za te susrete, ali ih je držala u tajnosti, izjavio je Louni, autor knjige "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" ("Povlašćeni: Uspon i pad Jorkove kuće"), u emisiji Pole Frelih na kanalu NewsNation.

- Godinama je princ Endrju dovodio prostitutke u Bakingemsku palatu. To se radilo redovno. Ljudi koji su tamo radili žalili su se nadređenima, ali ništa nije preduzimano - pripadnicima obezbeđenja koji su se žalili rečeno je: 'Ako želiš da se vratiš na patrolu u Brikston, možeš, ali u suprotnom ćuti' - rekao je Luni, prenosi New York Post.

Luni tvrdi da je "kraljica, naravno, znala".

- Bila je obaveštena. Ali on je bio njen omiljeni sin, i sve mu je prolazilo. Sve su to gurnuli pod tepih. Sve do sada - laže Luni, navodeći da bivši zaposleni u palati sada otkrivaju detalje o "Rendiju Endiju" - koji se razveo od Sare Ferguson 1996. godine - o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Podsetimo, kralj Čarls je 3. novembra svom bratu oduzeo titule "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo" i "princ", usred optužbi da je spavao sa ženama kojima je trgovao Džefri Epstajn.

Jedna od Epstajnovih žrtava, Virdžinija Đufre, koja je izvršila samoubistvo u 41. godini u aprilu, tvrdila je u svojim memoarima "Nobody’s Girl" ("Ničija devojka") - objavljenim šest meseci nakon njene smrti - da joj je Epstajn naredio da ima polne odnose s Endruom u tri navrata, uključujući i kada je imala samo 17 godina.

Zanimljivo je da je 17. oktobra, manje od nedelju dana pre objavljivanja njene knjige, Endru saopštio da se odriče titula. Tada je naveo da je to odlučino nakon razgovora sa kraljem kako bi zaštitio porodicu i na prvo mesto stavio svoju dužnost prema porodici i zemlji.

Bakingemska palata nije reagovala na optužbe istoričara Lunija.

(Informer)