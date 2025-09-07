TO JE PRAVI LJUBIMAC: Pas vlasniku pomogao da zaradi više od 1.000 evra (FOTO/VIDEO)

U KINI je francuski buldog pomogao svom vlasniku da se obogati uz pomoć plastičnih flaša, piše South China Morning Post.

Tri puta dnevno pas izlazi napolje da sakuplja otpad. Čovek planira da novac koji zaradi iskoristi za pomoć beskućnicima.

- Pre nego što je postao poznat, zarađivao bi oko desetak juana (oko 140 dinara) dnevno od sakupljenih flaša. Ali sada kada je postao viralan, svaka obližnja prodavnica štedi flaše za njega. Može zaraditi preko 50 juana (oko 700 dinara) dnevno samo sakupljanjem flaša. Prihod je prilično impresivan – i od video snimaka na društvenim mrežama i od sakupljanja flaša - rekao je vlasnik psa sa CQ News.

Pas je vlasniku zaradio 10.000 juana (oko 140.000 dinara) za pet godina.

Akcije za sakupljanje plastičnog otpada učinile su buldoga pravom internet zvezdom. Stranica na društvenim mrežama gde vlasnik objavljuje video snimke sa psom već je skupila 80.000 pretplatnika. U jednom od popularnih video-snimaka, pas je sakupio skoro 5 kilograma flaša.

