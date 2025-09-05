PREDSTAVLJEN ULTRABRZI 6G ČIP: Deset puta brži od 5G

INTERNET, koji će ogromne količine podataka prenositi sa jednog uređaja na drugi brže nego što trepnemo, će u skorijoj budućnosti biti realnost.

Foto Luan Gjokaj/unsplash

Naime, naučnici su razvili čip za 6G tehnologiju koji obećava brzine i do deset puta veće od 5G.

Inženjeri iz Kine i SAD demonstrirali su 6G čip koji može da obezbedi internet brzine veće od 100 gigabita u sekundi. To je 10 puta brže od teorijskog limita 5G i gotovo 500 puta brže od njegove prosečne brzine.

Iako se ne očekuje da će 6G komunikacione mreže početi da se uvode pre 2030. godine, temelji moraju biti postavljeni znatno ranije.

Do sada su viđeni prototipovi koji dostižu ovakve brzine, ali ne tako efikasno kao novi čip, koji su razvili naučnici.

Jedna od specifičnosti je što je čip veoma mali, dimenzija svega 11 milimetara puta 1,7 milimetara i u tako kompaktnom pakovanju on radi u okviru ultraširokog frekventnog spektra.

Ovo je omogućeno uz pomoć elektro-optičkog modula koji pretvara radio signale u optičke. U suprotnom smeru, čip koristi optoelektronske oscilatore da generiše radio-frekvencije unutar ultraširokog opsega.

Zahvaljujući tome, novi čip dostiže brzine veće od 100 Gbps. Za poređenje, 5G tehnologija ima maksimum od 10 Gbps, ali u praksi je znatno sporija: provajderi u SAD, na primer, obično nude prosečne brzine između 150 i 300 Mbps.

Iako kompanije tek treba da ulože dosta truda u razvoj infrastrukture, 6G bežična tehnologija deluje gotovo neizbežno.

Očekuje se u narednoj deceniji, baš na vreme da odgovori na sve veći apetit za podacima, zahvaljujući video sadržaju u ultra visokoj rezoluciji i težnji da ugrađujemo veštačku inteligenciju u sve, piše Science alert.

Istraživači su svoj rad o novom čipu objavili u časopisu Nature.

(rt.rs)

