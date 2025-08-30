REDAK TIP METEORITA: Težak 240 kilograma prodat na aukciji za 1,7 miliona evra
METEORIT težak 240 kilograma, čija starost je procenjena na oko 4,5 milijardi godina, prodat je danas na aukciji u Holandiji za 1,7 miliona evra, preneli su holandski mediji.
U pitanju je najteži i najveći gvozdeni meteorit koji je ikada ponuđen na nekoj aukciji, prenosi sajt Vrt.
On se sastoji pretežno od gvožđa i nikla, i pripada relativno retkom tipu meteorita.
Meteorit je prodat po mnogo višoj ceni od očekivane, koja se procenjivala između 800.000 i milion evra.
Ovo nebesko telo formiralo se pre oko 4,5 milijardi godina u pojasu asteroida između Marsa i Jupitera.
Asteroid, čiji deo je činio meteorit, raspao se po svoj prilici prilikom nekog sudara sa drugim telom u svemiru.
Jedan od njegovih fragmenata, masivna svemirska stena teška 26.000 kilograma, takođe se raspala i pala na Zemlju pre 10 do 30.000 godina.
Na teritoriji Namibije, kod sela Gibeon, palo je više stotina delova meteorita, a prvo kamenje pronađeno je 1836.
Do sada je u toj oblasti pronađeno ukupno 100 delova meteorita nazvanog Gibeon, podsetio je sajt.
Opservatorija Merkurijus u mestu Dordreht kupila je veliki fragment meteorita težak 240 kilograma 2004., ali je sada odlučila da ga proda, a sredstva će iskoristiti za izgradnju novog planetarijuma.
Prošlog meseca na aukciji u Njujorku za preko pet miliona dolara prodat je meteorit sa Marsa, težak 25 kilograma, što ga čini najtežim kamenom sa te planete koji je ikada pronađen na Zemlji.
(Tanjug)
