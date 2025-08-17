NOVI RIZIK PRETI IZ KOSMOSA: Pored Zemlje danas proleće asteroid prečnika skoro 50 metara, uskoro stiže i 3 puta veći

ASTEROID 2025 RM, koji su naučnici tek nedavno otkrili, proleteće 17. avgusta u neposrednoj blizini Zemlje. Srećom, rizik da nas pogodi izuzetno je mali.

Foto Pixabay free images

Asteroid 2025 RM, čiji je prečnik 49 metara, približiće se našoj planeti na rastojanje od oko 0,007 astronomskih jedinica, što je nešto više od milion kilometara. Zvuči dovoljno daleko, ali u stvarnosti i nije, imajući u vidu da čak i najmanja promena u putanji njegovog kretanja može biti fatalna po Zemlju, jer je njegov prečnik dovoljno velik da načini ozbiljnu štetu.

RUSKI STRUČNjACI OPTIMISTIČNI DA ĆE NAS ASTEROID ZAOBIĆI

Srećom, ruski astronomi iz Instituta kosmičkih istraživanja smatraju da je verovatnoća da do kontakta Zemlje i asteroida dođe mizerna, praktično jednaka nuli. Ipak, naučnici su obazrivi: iako je verovatnoća sudara minimalna, oni ga i dalje pomno posmatraju, jer može doći do njegovog nepredviđenog sudara sa nekim drugim kosmičkim telom i promene brzine kretanja ili putanje.

Po proračunima NASA, pošto proleti pored Zemlje 17. avgusta 2025. godine, asteroid će nastaviti svoje kretanje, a naredni put približiće se našoj planeti u januaru 2028. godine. Tada će biti na većoj udaljenosti nego ovoga puta - na više od 10 miliona kilometara. Sledeći susret planiran je tek 2134. godine i on će proteći na još većoj udaljenosti, piše Komsomoljska pravda.

A ŠTA BI SE DOGODILO AKO BI ASTEROID IPAK UDARIO U ZEMLjU

Ovakve asteroide stručnjaci nazivaju "ubicama gradova" - ako bi se desilo da on pogodi naseljeni deo, ljudskih žrtava i velike materijalne štete bilo bi sigurno, ali on ne bi potpuno zbrisao život sa Zemlje. Jedan sličan pao je u Arizoni: nastao je krater prečnika oko 1.200 metara i dubine oko 170, a eksplozija je bila 20 megatona (poređenja radi, u Hirošimi i Nagasakiju bilo je po 20 kilotona).

Već narednog meseca, 18. septembra, astronomi očekuju približavanje još jednog asteroida: u pitanju je 2025 FA, čiji je prečnik oko 170 metara. Srećom, on će pored Zemlje proleteti na dovoljno bezbednoj udaljenosti koja iznosi koliko i 10 rastojanja od Zemlje do meseca i astronomi smatraju da on ne predstavlja ama baš nikakav rizik po našu planetu.

(rt.rs)

