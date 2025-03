VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Astronomi pronašli jednu od najudaljenijih i najstarijih galaksija u svemiru (FOTO)

🆕 Webb has seen an unexpected ‘first light’ 🌟 in one of the most distant galaxies yet discovered: JADES-GS-z13-1



Read more: https://t.co/RkVbV6uNYR or 🧵👇 pic.twitter.com/idpa0rXqof — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) March 26, 2025