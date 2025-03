OVA GREŠKA KOŠTAĆE VAS 50 EVRA: Srbi rado posećuju "Večni grad", pa obratite pažnju da ne platite kaznu (FOTO)

PUTOVANjE u Rim može biti nezaboravno iskustvo, ali kako biste izbegli nepotreban stres i dodatne troškove, važno je da se unapred informišete o prevozu unutar grada.

Bez obzira na to da li dolazite avionom na jednu od rimskih aerodroma, koristite taksi ili planirate da istražujete grad javnim prevozom, postoje ključne stvari koje morate znati. Mnogi turisti iz Srbije vole da posete „Večni grad“, ali retko ko je u potpunosti spreman na ono što ga tamo očekuje.

Ako želite što brže da stignete do centra Rima, najpouzdanija opcija sa aerodroma Fijumičino je voz Leonardo Express, koji put odrađuje za 32 minuta, a cena karte je 14 evra. Karte se mogu kupiti na automatima u aerodromskoj zgradi.

Foto: unsplash.com

Povoljnija alternativa je autobus – ako kartu kupite unapred preko interneta, koštaće vas 6,5 evra, dok ćete kod vozača morati da platite devet evra. Ipak, vožnja autobusom može trajati znatno duže, između 50 i 90 minuta, u zavisnosti od gužve u saobraćaju.

Obratite pažnju na jednu stvar

Ako slećete na aerodrom Čampino, najisplativiji način dolaska do centra grada je kombinacija autobusa broj 520 i metroa, što ukupno košta samo 1,50 evra. Postoji i direktna autobuska linija koja vozi do centra, a karta kupljena online košta šest evra, dok kod vozača iznosi osam evra. Putovanje može trajati od 40 do 70 minuta, u zavisnosti od saobraćaja.

Za one koji preferiraju udobniji prevoz, taksi je uvek opcija, ali imajte na umu da cene vožnje sa aerodroma nisu fleksibilne. Fiksna tarifa sa aerodroma Fijumičino iznosi 55 evra, dok će vas vožnja sa aerodroma Čampino koštati 40 evra. Ipak, budite oprezni – u Rimu posluje veliki broj lažnih taksista koji ciljaju na neinformisane turiste, što može rezultirati znatno višim troškovima od očekivanih.

Foto: Novosti

Javni prevoz u Rimu

Iako rimski metro ima samo tri linije, one su dobro povezane i prolaze kroz ključne delove grada. Jednokratna karta za javni prevoz košta 1,50 evra i važi 100 minuta, dok su dnevne i višednevne karte znatno isplativije – sedam evra za jednodnevnu kartu, a 18 evra za trodnevnu. Najsigurnije je kupiti karte na kioscima ili u prodavnicama Tabacchi, jer automati ponekad ne rade ispravno ili naplaćuju pogrešne iznose.

Foto: unsplash.com

Najvažniji savet za kraj – obavezno poništite kartu u autobusu

Ako vas uhvate bez važeće karte, moraćete da platite kaznu od 50 evra na licu mesta, bez mogućnosti žalbe.

