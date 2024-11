OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za petak 1. novembar: Mlad Mesec je u Škorpiji - Počnite nešto novo, čuvajte se ljubomore

JEDNOM godišnje, mlad Mesec formira se u intuitivnoj, pronicljivoj Škorpiji, osmom po redu, vodenom, fiksnom znaku Zodijaka, koji simbolizuje strast, energiju, moć, regeneraciju.

Foto Shutterstock

A ove godine, prva Mesečeva mena (mlad Mesec) obrazuje se 1. novembra, u 13 sati i 48 minuta.

Kada se Mesec toliko približi Suncu da s njim napravi konjunkciju, dešava se faza mladog Meseca. Mesec je simbol mašte, inspiracije, podsvesti, nežnijeg pola, ali i mase, trgovine, putovanja, sna... A Škorpija je znak smrti, moći, opasnosti, rizika, ljubomore, posesivnosti, seksa, povreda, novca, kriminala. Nežni Mesec ne oseća se dobro u ovako strogom, isključivom, netolerantnom, osvetoljubivom i destruktivnom znaku. I zato je Škorpija znak Mesečevog pada, u kome su njegove osobine izvitoperene, što sa ovim mladim Mesecom kod svih znakova naglašava emocionalnu posesivnost, ranjivost, ljubomoru, potrebu za dominacijom, morbidne snove, intuiciju.

U vreme ove Mesečeve faze, dobro je započeti nešto novo. Mlad Mesec uvek predstavlja početak nečega, a Škorpija finansijsko tržište, novac, banke, osiguravajuće kuće, železnički saobraćaj, pa se u tim oblastima može očekivati neki nov početak. A šta će to biti, zavisi od toga u koju kuću natalnog horoskopa vam "pada" znak Škorpije.

Mada će ovaj aspekt narednih šest meseci (do punog Meseca u Škorpiji, 12. maja 2025. godine) osetiti svi znaci, ipak će vodeni biti pod najvećim uticajem, i to oni koji su rođeni u prvoj dekadi znaka, jer se mlad Mesec obrazuje na devetom stepenu Škorpije. A to su junski Rakovi, novembarske Škorpije i martovske Ribe. Sunce ovih znakova, u vreme mladog Meseca, obrazuje trigone sa Saturnom u Ribama, što Rakovima donosi novu ljubav, uspeh u umetnosti i sportu, a Škorpijama i Ribama nove kontakte sa strancima, početak nove faze obrazovanja, putovanja u prekookeanske zemlje.