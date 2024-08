CITRIN ZA NOVAC, A ŽAD ZA SREĆU: Moć kristala i verovanja koja ih prate - Prizivaju ljubav i blagostanje (FOTO)

ŠARENILO i vedre boje ulicama po ovom toplom vremenu dodaju tirkizne narukvice, crvenkaste ogrlice, sjajne kuglice i raznobojni kristali koje nose i mladi i stari, a sada privlače pažnju zbog veće izloženosti tela pogledima.

Foto Shutterstock

Za neke od njih, zbog prirodne lepote, slobodno možemo reći da su prava mala umetnička dela, a tako bi trebalo i da ih tretiramo, pažljivo i sa mnogo brige i ljubavi. O pozitivnom uticaju kristala na nas za „Život plus“ govori Mina Ćulibrk, koja uživa u izradi nakita i ukrasa od ovog kamenja. Objašnjava nam, za početak, kakvo značenje i dobrobit po organizam onog ko ih nosi ima svaki od njih:

- Oduvek su se ljudi interesovali za kristale i bili fascinirani njihovom lepotom i čudesnošću. Kroz istoriju su im pripisivana mnoga magična i božanska svojstva, čak su korišćeni i u brojnim ritualima za zaštitu od negativnih sila, ali i zloupotrebljavani u magijske svrhe. Sve poznate religije imaju pozitivan stav prema kristalima i na svoj način tumače njihovu ulogu. Smatram da je suština u verovanju onoga koji ih nosi. Na nekoga neće delovati uopšte, dok će drugi promene koje se dešavaju u organizmu, te na emotivnom i psihičkom nivou, povezati sa prisustvom kristala u svom životu.

Foto Pixabay free images

- U nauci za sada nije pronađen pouzdani uzrok njihovog dejstva, ali su zabeležene pozitivne posledice uticaja kristala na ljude i prostor. Moje prvo iskustvo sa kristalima je bilo neverovatno. Kako sam koji kupovala i povezivala se sa njim, tako sam mnogo stvari promenila u životu. Verujem da oni imaju posebne energetske vibracije koje utiču na čovekovo psihofizičko stanje. Pružaju osećaj mira i pozitivne energije.

Koji kristali su najtraženiji i zbog čega?

- Većina njih ima slične vibracije i osobine po nekom verovanju. Mešajući više njih, recimo na narukvici, bonsai drvcetu ili ako se nose kao kamenčići, imamo veći izbor kristala i njihov snažniji uticaj na nas. Neki od najpopularnijih su citrin, gorski kristal, ametist i rozenkvarc i često se, u vidu nakita, viđaju na ljudima. Prema verovanju, oni su dobri za privlačenje ljubavi, izobilja, uspeha, blagostanja i pozitivne energije, što i veliki broj drugih kristala čini. Uvek svima preporučujem da biraju kristale po boji koja ih privuče, jer se to često poklapa sa onim što im odgovara i po horoskopskom znaku, kao i sa osobinama i načinu delovanja na njihov organizam, koji im je baš u tom momentu potreban.

Foto Pixabay free images

Ko su češće kupci, žene ili muškarci?

- Iako tvrdim da kristali pronađu kupce, a ne kupci njih, po mom skromnom iskustvu stečenom u svetu kristala rekla bih da se u današnje vreme oba pola podjednako interesuju za njih, posebno kada ih nose u vidu nakita. Naročito su popularne muške kožne narukvice koje imaju na sebi kristal tigrovo oko, hematit ili crni turmalin. Ovo su jaki kristali (sa snažnim vibracijama) koji, pre svega, pružaju zaštitu i privlače izobilje i uspeh. Sa druge strane, žene više biraju nežne kristale koje nose na ogrlicama ili narukvicama, a privlače ljubav, sreću...

Za koju priliku najčešće kupuju?

- Osim što ljubitelji kristala kupuju ove divne minerale za sebe, imaju neodoljivu potrebu da ih poklone i bliskim osobama. Povodi su razni, od rođendana do želje da im kristali pomognu, donesu sreću, ljubav zdravlje ili zaštitu.

I u kombinovanju ima pravila Da li se svi oni međusobno slažu pa, recimo, možemo više različitih nanizati na narukvicu ili ogrlicu, ili tu ima određenih pravila? - Prilikom kombinovanja kristala trebalo bi da obratimo pažnju na to koji od njih u setu pojačava ili smanjuje dejstvo drugog, kao i koji kamen će da ih balansira. Zato je nekada lakše da ih kombinujete po zodijačkom znaku. Gorski kristal je najjači i, u neku ruku, univerzalni kristal, pa ako želite „miks“ snažnog kamenja najbolje je da sadrži i njega. Prema mom iskustvu najbolje je mešati kristale koji podstiču međusobno dejstvo. Najvažnije je da kroz lični rad sa ovim kamenjem postepeno razvijate osećaj prema njemu – kaže Mina Ćulibrk.

Navedite nam pojedina zanimljiva verovanja koja ih prate?

- Za kristal citrin se veruje da ćete, ukoliko ga čuvate u novčaniku, uvek imati novca u njemu. Nebitna je količina novca koju će privući, ali će ga uvek nekako biti oko vas. Moje i iskustvo mnogih ljudi koje poznajem, a nose ga u novčaniku, to potvrđuje. Za crni turmalin se verovalo da je zaštitnik doma, pa se držao na vratima da privlači pozitivnu a odbija lošu energiju. Žad je poštovan u različitim kulturama zbog toga što donosi sreću i mir. Za kristal lapis lazuli se veruje da bi, kada smo pred donošenjem važnih odluka, trebalo da ga stavimo ispod jastuka, kako bismo kada se probudimo imali jasne misli i bolje ideje. Naravno, tu je i popularno verovanje da nas tigrovo oko štiti od uroka, ali isto tako privlači i sreću.

Koji od njih mogu da se stave samostalno u određeni prostor i kako deluju na njega?

- Ukoliko želite kristale koji će širiti i privlačili pozitivnu energiju, blagostanje, mir i uspeh najbolje je da ih stavite u prostor u kom provodite najviše vremena sami, ili sa ukućanima. Recimo, ako želite da vaš dom privlači sve navedeno, kristale možete držati na polici kod samog ulaza u kuću, da bi širili svoje vibracije i „radili“ za vas. Po istom principu, ako želite na primer uspeh na poslu, možete ih držati u kancelariji. Takođe, preporučujem da određene kristale uvek imate sa sobom u torbi, novčaniku...

Foto Pixabay free images

Ima li nekih posebno pogodnih za uspeh na poslu, u ljubavi, za dobro zdravlje generalno?

- Određeni kristali mogu da poseduju sve te osobine, a neki služe samo jednoj svrsi. Prema verovanju, kristal možete programirati onako kako vi želite. Tako, recimo, ako želite da kristal koji imate privlači samo ljubav, on će samo nju i privlačiti. Smatram da se kristali koji su danas popularni više favorizuju po atraktivnosti i boji. Dovoljno je da nekome kažete da određeni privlači ljubav i on će ga kupiti, a da se nije raspitao za šta je još dobar. Roze i jagoda kvarc, turmalin, žad, akvamarin neki su od kristala za „donošenje“ ljubavi. Gorski kristal je među favoritima za dobro zdravlje i zaštitu. Kad je uspeh u pitanju, nećete pogrešiti ako kupite citrin, pirit, aventurin, čak i tigrovo oko.

Može li se dogoditi da nam ne odgovara neki kristal? Vidi li se tad promena i na njemu a osećamo li je i mi?

- Da, meni ne prija mesečev kamen, iako bi trebalo da mi odgovara po zodijačkom znaku. Dešava se da me od njega boli glava ili da imam osećaj uznemirenosti. Prema verovanju, ako često gubite određen kristal ili vam on pukne, to znači da se nešto loše „odbilo“ od vas ili da se niste povezali sa tim kamenom. Neki kristali mogu da pruže osećaj mira i dobar san, kao što su selenit, ametist, gorski kristal, dok drugi znaju da vam ubrzaju puls ili vas unervoze, poput fluorita, malahita...

Foto Pixabay free images

Kada biste morali da odaberete samo jedan kristal, koji bi to bio i zbog čega?

- Moji prvi kristali bili su citrin i gorski kristal, koji su, prema verovanju, najjači i nikako ne bi smeli da stoje jedan pored drugog zbog svoje snage jer mogu da izazovu destruktivnu energiju ako niste spremni na korenite promene u životu. Sećam da sam ih, nakon kupovine, nosila zajedno u novčaniku. Kroz mesec dala sam otkaz na poslu, na kom sam radila više od 10 godina i koji je bio „stabilan“ sigurno do penzije. Počela sam da radim samostalno i spontano sa kristalima. Posvetila sam se sebi, promenila sredinu, okolinu pa i određene prijatelje.

- Promenila sam pogled na svet i potpuno drugačije počela da rezonujem u nekim životnim situacijama. Shvatila sam da me zapravo kristali „guraju“ napred. U početku, pojedine moje životne promene i odluke nisu delovale kao dobar potez, ali se na kraju ispostavilo suprotno. Zato smatram da su mi kristali promenili život. Kasnije sam počela da pravim svoju kolekciju ovog kamenja, da izrađujem nakit pa i bonsai drvca od njih. Veliki broj ljudi koji nosi „moje“ kristale deli svoja iskustva sa mnom i veoma sam srećna što su ona isključivo pozitivna. Rado ih i poklanjam jer verujem da će tako još bolje delovati na ljude. Verujem da kristale morate voleti i verovati u njih, jer drugačije nemaju efekat.

Vole i sunce i mesečinu

Da li se svi kristali održavaju na isti način?

- Prema verovanju, postoji pravilo kako se kristali održavaju, odnosno čiste i pune, što je zapravo i najvažnije ukoliko želite da dobijete njihov što veći uticaj. Svoju kolekciju kristala čistim i punim po potrebi i kada promene boju. Pojedini kristali su ljubitelji sunca i pune se isključivo kad su izloženi njemu, dok se neki dopunjuju uz prisustvo drugih kristala, na primer hemamtit se puni uz gorski kristal. Nećete pogrešiti ako određene kristale punite na mesečevoj svetlosti, poput ametista i mesečevog kamena. Neki se održavaju u vodi, tako što upijaju sunčeve zrake, kao hrizoprast i fluorit. Pre svakog punjenja kristala veoma je važno da se očiste od svega negativnog što se nakupilo kroz energije prisutne oko vas, pa i od vaše, dok ste ih koristili. Najlakši i najčešći način je pranje pod mlazom vode, kao i kađenje tamjanom i žalfijom. Ukoliko neki kristali potamne ili posvetle, promene boju, znači da je vreme za njihovo čišćenje i punjenje. Popularan naziv za to je ponovno programiranje kristala.