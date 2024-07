GRLE SE, LJUBE I DRŽE ZA RUKE: Kako životinje pokazuju međusobnu naklonost (FOTO)

Životinje na divne načine međusobno pokazuju ljubav i naklonost. Da li se ljube? Drže za ruke? Grle? Da!

Foto Shutterstock

Predstavićemo vam neke od njih, krajnje simpatične.

Morske vidre se drže za ruke. Ovi krzneni sisari većinu života provode u vodi, čak i kada spavaju. Tada jednostavno leže na leđima, zatvorenih očiju. No, one ni tada ne vole da su same, već leže na svojim „vodenim krevetima“ jedna pored druge, držeći se za ruke. Slatko, zar ne? Uz to je i praktično, jer ih sprečava da odplutaju jedna od druge.

Slonovi prepliću svoje surle. Oni su veoma osetljive životinje, emotivne i pune ljubavi. Prepoznaju se i nakon više od 20 godina neviđanja i oplakuju svoje mrtve. Naklonost izražavaju preko surli tako što stavljaju jednu preko druge i prepliću ih.

Orangutani se ljube i grle. Kada se ove životinje vole, one se približe jedna drugoj i dodiruju usne. Često možete videti majmune kako se grle i ljube, ne onako kao ljudi, već na svoj simpatični način. Majmuni i slonovi često koriste usta da bi hranili drugog pripadnika svoje vrste ukusnim voćem. Možda i oni znaju da je najbolji put do nečijeg srca kroz njegov stomak…

Foto Shutterstock

Veverice trljaju noseve jedna o drugu, što im dođe kao nama rukovanje. Pomoću njuškanja mirisa utvrđuju da li se poznaju ili ne. Često onjuše jedna drugoj vrat u znak naklonosti, a prilikom druženja vole da se dodiruju svojim čupavim repovima.

Konji grickaju jedni druge. Veoma su društvene životinje koje vole da budu zajedno. Njuškaju se, trljaju noseve i grickaju jedni druge. Tada se osećaju isto kao mi dok se grlimo i mazimo. Usput, ovim grickanjem oslobađaju krzno od parazita. Možda ste primetili isto i kod majmuna: oni se međusobno grickaju i uklanjaju dosadne „posetioce” jedni drugima sa krzna.

Kenguri se ližu, isto kao i žirafe i jeleni. Psi i mačke su pogotovo poznati po tome što ližu jedni druge. Životinje na ovaj način ne samo da jačaju međusobne odnose, već temljeno čiste i krzno ove druge. Krajnje praktična strana ljubavi!

Foto Shutterstock

Prerijski psi se njuškaju, što izgleda baš kao da se ljube. Kada se sretnu, oni svoje noseve prilepe jedni za druge što izdaleka liči na intiman poljubac. Oni, zapravo, pomoću osetljivog nosa osećaju miris drugog prerijskog psa i mogu da namirišu da li su u srodstvu. Ako jesu, često ostaju blizu jedno drugog i zajedno traže hranu. Ukoliko nisu, možda će se čak i svađati.

Mačke se iz ljubavi grle. Ima li išta bolje od zagrljaja? Kada se maze i grle, životinje se međusobno zagrevaju i osećaju se zaštićeno. Čak je i naučno dokazano da ih, kao i ljude, maženje čini smirenijima, opuštenijima i samopouzdanijima. Međutim, grljenje ima potpuno drugačije značenje kod pasa. Naime, pas koji stavi šapu na drugog, poput zagrljaja, na taj način pokazuje svoju superiornost. I dok nama to izgleda kao sladak gest, oni zapravo odmeravaju snage.

Ptice trljaju kljunove jedna o drugu. Mnogi papagaji trljaju svoje kljunove da bi poručili pernatom prijatelju: „Volim te, lepo mi je kada sam blizu tebe!“ Neke ptice, poput vrana, to rade i da bi se oslobodile stresa. Kada se dve ptice vole, one se i međusobno hrane, baš kao slonovi i majmuni.

Pripadnice vodenog sveta, gurami ribice, mnogo vole da se ljube tako što napuće usta i prilepe ih jedna za drugu. Ali, one na isti način rado ljube i zidove akvarijuma, tako da naučnici još nisu sa sigurnošću utvrdili šta njihovi poljupci znače. Znamo samo da preslatko izgledaju.