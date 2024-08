KARMA, BOLESTI I PATNJE Astro "Novosti": Oprez - Proverite šta krije vaša 12. kuća, ona je najopasnija od tri okultna polja u horoskopu

Ovo je i kuća hroničnih bolesti, nesreća, patnji, teškog rada, institucija zatvorenog tipa, poput bolnica, zatvora, socijalnih ustanova, manastira, vojske, kao i velikih multinacionalnih kompanija.

Ovo astrološko polje predstavlja sve ono što je skriveno, izolovano, tajno, jer njime upravlja tajanstveni, intuitivni Neptun. Ovo je i kuća karme, prošle inkarnacije, jer prethodi prvoj kući (ličnost). U njoj se krije sve ono što krijemo od drugih. Simbolizuje psihu, podsvest, vidovitost, religioznost, duhovnost, najdublju podsvest, snove, maštu. Ovo je kuća u kojoj se rađaju sjajne ideje i odakle dolazi intuicija, inspiracija, ali i saosećajnost i milosrđe. Takođe, preko simbolike ove kuće astrolog može da vam opiše čak i taštu vašeg brata.

Poslednja astrološka kuća simbol je i ostrva, neistraženih predela, nepristupačnih delova sveta, daleko od civilizacije. Predstavlja i krupne divlje životinje i opasnost od njih (u lošim aspektima). U njoj se kriju i masonske lože, sive eminencije, ilegalni poslovi, mafija.

Simbolizuje tugu, kazne, iskušenja, izgnanstvo, iseljeništvo, razočaranja, inhibicije, skrivene neprijatelje i opasnosti, osobe koje vam rade iza leđa. Ova kuća je, u zavisnosti od aspekata planeta u njoj, naglašena u horoskopima špijuna.

Jupiter simbolizuje zaštitu ali i masonske lože, ilegalne poslove i izvore prihoda kao i putovanja u daleke krajeve sveta

A planete u 12. polju mogu mnogo toga da otkriju, pa tako Sunce donosi okultne sposobnosti, uspeh u dalekim krajevima sveta ili zanimanjima u vezi sa bolnicom, zatvorom, vojskom, crkvom. Mesec govori o psihičkim smetnjama i krizama, strahovima i fobijama, životu na ostrvu na moru, a Merkur o potrebi za mentalnom izolacijom, izoštrenu intuiciju i zaturenim stvarima koje ne možete da nađete. Venera u 12. polju nam otkriva tajne ljubavne veze, emocionalnu nesigurnost, potisnutu seksualnost, a u lošim aspektima i venerične bolesti.

Mars u 12. kući upozorava na opasnost od infekcija (Mars u Ribama), napada divljih životinja, manijaka, kriminala, hapšenja, zatvora, progona, atentata. Ako imate dobro aspektovani Jupiter u 12. kući (kojom ova planeta vlada), imate i svog anđela čuvara, zaštitnika. On simbolizuje masone, tajne organizacije bogatih ljudi, putovanja u daleke krajeve sveta, ilegalne poslove, tajne izvore prihoda, bogatstvo od kriminala (Jupiter u opoziciji sa Plutonom).

Saturn u 12. kući daje duboku religioznost i donosi potrebu za samoćom, izolacijom (Saturn u Jarcu, pravoslavni manastiri, monasi, asketizam). Donosi strahove, depresije, nevidljive prepreke i ograničenja, hronične bolesti. Loše aspektovan, upozorava na zavere, atentate, dug boravak u zatvoru.

Retrogradni Neptun do 7. decembra

NEPTUN, planeta podsvesti, tajni, inspiracije, mašte, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara, pre nešto više od mesec dana je krenuo u višemesečni retrogradni hod sa 29. stepena Riba, u kome ostaje do 7. decembra. Mada će za to vreme stići samo do 27. stepena, dobro je što se, posle 10. oktobra, malo udaljava od fiksne zvezde Šeat, koja nosi opasnost od vode (poplave, oluje, uragani). Međutim, isto tako će se i vratiti na 29. stepen Riba, početkom marta 2025. godine.