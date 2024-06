ZAVESE U VEDRIM BOJAMA: Hit u uređenju enterijera, evo kako da ulepšate svoj dom

Čak i kada je tmurno vreme zavese u veselim bojama učiniće vaš dom vedrim, a kada je reč o letu, one ga čine još radosnijim. Najrazličitije boje nisu rezervisane samo za zidove, već su se lako "preselile" i na zavese i draperije.

Foto Shutterstock

Čak i kada je tmurno vreme zavese u veselim bojama učiniće vaš dom vedrim, a kada je reč o letu, one ga čine još radosnijim. Najrazličitije boje nisu rezervisane samo za zidove, već su se lako "preselile" i na zavese i draperije. Jednobojne ostaju na sceni, poput neprolazne lepote, ali su im se pridružile one sa dezenima cveća, preko voća, motiva iz prirode, do horizontalnih ili vertikalnih pruga. S obzirom na to da su zavese veoma lako zamenjive, nema razloga da ne eksperimentišete sa novom nijansom ili šarom.

Među jednobojnim zavesama najzastupljenije su nebo plave, ciklama, žute i crvene, kao i njihova kombinacija na dvodelnoj zavesi. Karneri našiveni na crvenu zavesu veoma efektno deluju, još ako se ona nalazi na zidu nebo plave boje, utisak će biti pojačan. Mada vam možda u prvi mah ne izgleda tako, tanke, prozračne zavese, jedna u boji ciklame a druga u žutoj, odlično se uklapaju na istom prozoru. Dovoljno je samo da jedan detalj u sobi, ukrasno jastuče, podnu prostirku ili prekrivač za krevet, na primer, odaberete u jednoj od te dve boje, da biste napravili celinu. Ako imate mnogo ćoškova u sobi, odlučite se za uže zavese nalik roletnama, koje će biti zakačene na svaki od prozora u uglovima i spuštati se baš kao roletne.

Pruge "trpe" sve boje i širine šara, debele i tanke lako se uklapaju na istom materijalu, a smenjivanjem plave, žute, bele i braon pruge dobićete nešto mirniji kolorit. Intenzivnije deluju velike, teške draperije sa prugama svetlo plave, žute, narandžaste boje, koje uz različito dezeniran nameštaj tih boja i mnoštvo ukrasnih jastuka u istim tonovima, celoj sobi daju elegantan izgled. I sa jednostavnom kobinacijom ljubičastih i belih pruga postiže se mnogo, pogotovo ako je preostali nameštaj u prostoriji samo u tim bojama.

Voće, cveće, lišće i razni elementi iz prirode dobrodošli su kako u spavaćoj, tako i u dnevnoj sobi ili trpezariji, samo, ako je reč o većem broju sitnijih motiva na zavesi, vodite računa o tome da previše ne ušarenite prostor i na taj način odlutate u kič. Dečjim sobama savršeno pristaju nežne, ali i smele, jarke boje, a možete se i poigrati sa zavesama, tako što ćete ih, malene, staviti na mini-biblioteku, umesto na prozore.