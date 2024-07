KAKO SAČUVATI STRAST U BRAKU: Postelju greje svakodnevna igra

Sve što je lepo kratko traje, pa tako i strast u braku, pogotovo onom dugotrajnom.

Foto Shutterstock

No, da li je zaista tako i mora li biti? Ima li možda strast negde tajno ugravirani rok trajanja po isteku kog nam više ne može utoliti seksualnu žeđ i želju za supružnikom, i, ako da, na osnovu čega je on određen? Ili ipak ne, jer vidimo da u pojedinim brakovima uspešno opstaje i decenijama, jedra i sveža, bez konzerviranja?

O očuvanju strasti u braku za „Život plus“ govori Nebojša Jovanović, psiholog i psihoterapeut, a na početku nam otkriva koji činioci su najveće „ubice“ međusobne seksualne želje kod partnera:

- Nekada ljudi izađu iz veza koje su bile seksualno privlačne a nisu bile dobre za njih i uđu u mirne vode, pa nema strasti ni na početku odnosa već je on više stvar odluke da im je ta osoba dobra za brak. Posle ju je teško izgraditi. Iz njega ne nikne neka naročita strast, već postane brak koji je zasnovan na prijateljstvu i zajedničkim funkcijama, poslovima. Imate brakove koji počinju fizičkom privlačnošću, strašću, međutim, pitanje je na čemu se ona bazirala. Ako se zasnivala najviše na fizičkoj privlačnosti, s vremenom počne da bledi.

- Zašto? Ako ljudi ne ulaze u dubinu, ne razviju intimnost i odnos, fizička privlačnost - koja često podrazumeva seks i osvajanje, privlačnost nečeg novog - ne može dugo da opstane jer to „novo“ nije više novo ako živite sa nekim svakog dana. Niti tu može da bude mnogo igre i avanture kao kad se ljudi zabavljaju i nemaju dece, zajedničkih poslova, čišćenja kuće, plaćanja računa. Nakon nekog vremena to što je moglo biti samo strast i zabava dobija mnogo više elemenata obaveza i poslova.

Foto Shutterstock

Kako to da neki ljudi zadrže strast u braku, a neki ne?

- To je najpre tesno povezano sa tim koliko osobe koje su u braku zadrže generalno strast prema životu. Znate ono kada pričaju „kad sam bio mlad i lud onda sam ja… a posle je došao život pun obaveza, kuća- posao, posao-kuća, deca, zamor…“. S vremenom se gubi strast prema hobijima i svemu gde je ona postojala, pa i seksualna. Ljudima život postane naporan, dosadan, monoton, pa se to odražava i na strast prema partneru, dobrim delom se gubi energija koja je potrebna za nju. Da li smo preumorni, prezauzeti, previše u brigama? Za to nije kriv brak nego život. Ako smo uspeli da ga organizujemo tako da u njemu ostane vremena i za razonodu, igru, avanturu, onda imamo više energije i kapaciteta i za bračnu strast i privlačnost. S druge strane, partneri nezadovoljni životom počinju jedni druge da optužuju rečenicama poput „od kada sam se udala za tebe“, pa su onda ti odnosi opterećeni zamerkama, prepirkama, negativnim emocijama, što utiče na gubljenje strasti.

Postoje li zamke koje supružnici mogu prepoznati i tako ih izbeći?

- Postoje. Čim počnete da osećate da vam život postaje suviše rutinski i dosadan, to je već zamka i znak raspoznavanja mogućnosti da ćete izgubiti strast i u odnosima. Lako je to reći, ali ne i živeti na način da zadržite strast.

Kako se to radi?

- U današnje vreme to je velika veština. Sve zavisi od polaznih pozicija. Recimo, ušli ste u brak, stvorili porodicu i decu. Treba ih izdržavati. Ako ćete to činiti rintajući po ceo dan i brinući o računima, to će vas kad-tad dovesti do nezadovoljstva životom. Kako izaći iz toga? Da li čovek može da osmisli način zarađivanja koji ga neće mnogo trošiti i iscrpljivati? To danas nije lako. Neki ljudi pokrenu sopstvene projekte, preduzetničke biznise ili prave sebi „kombinaciju“ kako da dođu do poslova koji ih neće toliko mrcvariti, ali se time stalno bave, osmišljavanjem. Narušeni su sigurnost i lep život koji su postojali u moje vreme, a podrazumevali su da, po završetku obrazovanja i prijavljivanja na Biro za zapošljavanje, dobijete stalan posao, kasnije i stan. Ljudi se danas bore za egzistenciju. Koliko im zbog te borbe ostane za strast, to je individualno. Kako se ko snađe.

Ljubav nije zamena Može li ljubav u potpunosti da popuni mesto oslabljene strasti? - Pitanje je kako definišemo partnersku ljubav. Smatram da ona podrazumeva i prijateljstvo i strast. Ne može jedno da zameni drugo. Možete biti zadovoljni ljubavnim odnosom sa partnerom, ali ako izostaje seks, bićete nezadovoljni u tom domenu. Neko može da se odrekne toga i pokuša da uguši svoju seksualnost ili da je proživi sa nekim drugim. Tada se javljaju konflikti u samoj osobi, jer nisu sve prevare učinjene iz nedostatka ljubavi, već zbog toga što nedostaju strast i uzbuđenje – kaže Nebojša Jovanović.

Mogu li je uprkos tome sačuvati?

- Mogu, koristeći svaki resurs. To znači da i kada su umorni treba da priušte sebi i partneru neku promenicu, da odu negde, urade nešto što će im povratiti osećaj slobode i zadovoljstva igre u životu. Najčešće ti mali provodi osveže brak, a ako se prepuste rutini, dođu s posla, jedu, legnu... život postaje muka. Kompleksno je pitanje kako je izbeći. Sve je lakše kada je čovek mlađi i ima viška energije, ali kako stari umara se, pa je normalno da gubi energiju ako ne dopunjava baterije. Pitanje je kako možemo da ih dopunjavamo u trajnim odnosima. Čim odnosi dugo traju to znači da su ljudi u njima starili, a kako stariti a ne izgubiti energiju za život?

Da li je važno i pokazivanje malih pažnji i nežnosti partneru, koje se, najčešće, s vremenom izgube?

- Postoje različite vrste malih pažnji. Imamo stereotipe poput onih da partner dođe i donese cvet. To je više simbolička, mala pažnja, koja može da utiče pozitivno, prema mom mišljenju, više kod žena nego kod muškaraca, jer one vole male pažnje tog tipa. Ali, imate i one druge, svakodnevne, životne male pažnje, kad supružnik kaže: „Vidim da si umorna, mogu li nekako da ti pomognem“, „Neraspoložen si, hajde da ti spremim nešto što voliš“. One u mnogo većoj meri utiču na kvalitet odnosa, pa i na strast. Tada ljudi pokazuju brigu da prate drugu osobu, njene promene raspoloženja, žele da učine nešto za nju kad joj nije dobro ili se obraduju kad jeste. To je u svakom odnosu bitno, i u prijateljskom, da vas se neko setio, da zna šta volite, pa učini nešto da vam ulepša dan. Mada, kada je neko opsednut sobom, stalno usmeren na svoja nezadovoljstva, retko misli na drugoga.

U kojoj meri su deca važan faktor kod slabljenja strasti u braku, a u kojoj, možda i nesvesni, izgovor?

- Sve što je vredno zahteva i napor, a pošto su deca najveća vrednost u životu, zahtevaju i najveći napor. Kada neko kaže da je lako podigao decu i da ih nije ni osetio, to znači da se nije ni bavio njima. Kad su mala, deca često mogu da budu faktor preopterećenosti roditelja i tada nema vremena za strast. Deca umeju da budu remetilački faktor, pogotovo ako im nešto fali, pa dolazi do prepucavanja između roditelja. Pojedine majke se potpuno posvete deci kada su mala, tako da izgube seksualnu želju, pa se muškarac oseća ostavljenim. To često čujem. A ako je i nezreo, on decu doživljava kao konkurenciju, jer gubi ženinu pažnju i ljubav, pa i seksualnost. S druge strane, deca mogu da budu i najveća radost, u zavisnosti od toga kako pristupate stvarima. Ako ih doživljavate kao teret onda ćete biti nezadovoljni, a ako, pak, kao privilegiju i zadovoljstvo, tad deca više osvežavaju brak, pa i strast, nego što ga ubijaju. Sve zavisi od karaktera i zrelosti.

Foto Shutterstock

Koliko je strast važan deo i spona dvoje u bračnom odnosu? Da li je moguće da on dobro funkcioniše i bez nje?

- Sve zavisi od toga šta ko smatra dobrim. Možemo da kažemo da su dve ključne komponente braka strast i prijateljstvo. Odnosi u kojima ima strasti, ali ne i prijateljstva, nose jednu vrstu problema u braku. Mi se privlačimo, ali smo kao pas i mačka, mrzimo se a ima strasti. Ako imate samo prijateljstvo, onda nema seksualnosti i postoji određena vrsta nezadovoljstva. Ukoliko se nađu dva partnera kojima to nije naročito bitno u životu, ali su dobri prijatelji i dobro sarađuju, oni mogu da imaju funkcionalan ali aseksualan brak, kao da su rođaci. Postoji mnogo takvih. Ali ako imate jednu osobu u braku kod koje je seksualni nagon izražen, ona će imati problem sa osećajem nedostatka bitnog elementa u odnosu. Ona obično ima problem da izađe iz prijateljskog braka, a seksualnost traži sa strane.

Ako jedan od supružnika oseti da gubi želju za drugim i već pomisli na prevaru kao instant rešenje problema, kako da svesno sebe odvrati od toga i ponovo oseti želju za partnerom? Može li sam sa sobom da porazgovara i shvati u čemu je problem?

- Može, ako je sklon da sam sa sobom razgovara. Neki ljudi biraju lakša rešenja, drugi teža a bolja. Oni koji su skloni lakim rešenjima kažu sebi: „Ko će sad da radi na braku, da ide kod bračnog terapeuta, razgovara, menja...“. Ovako im je lakše - dobiju zadovoljenje „na brzinu“, ali posle nekog perioda nastaju drugi problemi. To se oseti u odnosu. Neko se prilikom prevare zaljubi, što utiče na bračni život. Ako je sa supružnikom stvorena intimnost, odnosno prijateljstvo, partneri mogu o tome da razgovaraju ne optužujući jednod drugo, već želeći da vide šta je u pitanju i mogu li nešto da promene u odnosu, stilu života.

Postoji li recept za očuvanje strasti u dugogodišnjem braku?

- Kratak recept ne postoji, osim da sažmem sve rečeno – gledajte da vam život koliko god možete ima i dovoljnu dozu zabave, igre. Ako sve postane mnogo ozbiljno, tu nema strasti. Svako može da nađe neki svoj način da bar delić života ostavi za zadovoljstvo, sebe, avanturicu. To je osnova svega, kao i da oboje slože oko toga. To nije lako izvesti u dugom braku. Morate stalno, svakodnevno, da vodite računa o svom braku, odnosu i načinu života. Nema tu trikova. Ključna reč je svakodnevno.