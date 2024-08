SEZONSKI TIPOVI ORGANIZMA: Kako trajno zagrejati telo iznutra

DA li ste čuli za koncept sezonskog tipa tela, odnosno organizma? Kada živimo optimalno zdravo, naše telo se bez napora menja zajedno sa prirodom, pokazujući karakteristike svakog godišnjeg doba tokom 365 dana. Telo kao mikrokosmos odgovara Zemlji kao makrokosmosu, dok se njegova unutrašnja klima balansira sa spoljašnjim okruženjem. Ponekad smo vrući ili skloni grozničavim aktivnostima, katkad se osećamo hladno, vlažno, tromo ili povučeno. Kako se godišnja doba menjaju, naša tela i konstitucije bi trebalo da slede promenu.

Međutim, nije uvek tako, zato i postoje sezonski tipovi tela. Reč je o neuravnoteženom zdravstvenom obrascu u kom telo pokazuje iste simptome i karakteristike tokom čitave godine, umesto da se menja kao što to čine godišnja doba. Sistem sezonskih tipova tela kategoriše našu individualnu konstituciju i sklonosti kroz pet različitih tipova tela, koji odgovaraju broju godišnjih doba u tradicionalnoj kineskoj medicini, gde postoje proleće, leto, indijsko leto, jesen i zima. Većina ljudi živi sa određenom vrstom zdravstvenog obrasca koji definiše njihov sezonski tip tela, a on se odnosi na klimu, temu, hranu i aktivnosti karakteristične za tu sezonu. Pojedinci sa prirodom nalik jang principu, liče na jang godišnja doba proleća i leta. Nasuprot tome, jesenji i zimski tipovi tela imaju tendenciju da budu dominantniji u jin principu, pokazujući znake hladnoće poput ledenih ruku i stopala, uz to živeći mirnijim, sporijim tempom. Vraćanje ravnoteže u ove tipove tela zahteva više zagrevajuće hrane i aktivnosti jang energije, da bi se anulirao višak jina.

Kako se ciklus godišnjih doba bliži kraju, zima nam sugeriše da usporimo, sačuvamo energiju i pronađemo mir u sebi. Najhladniji od svih tipova tela, zimski, najčešće osećaju hladnoću i teško se zagrevaju, a mahom su tihi i povučeni. Njihov ten je često pepeljast i imaju tamne krugove ispod očiju. Često se osećaju umorno i kreću sporo, odmereno. Zbog nedostatka apetita, neretko preskaču obroke ili jedu vrlo male količine hrane. Ljudi sa ovim tipom tela su intuitivni i osetljivi, ali mogu biti skloni osećanju straha i nesigurnosti.

ŠTA JESTI

Oni sa zimskim tipom organizma trebalo bi da jedu hranu koja obezbeđuje više energije potrebne za održavanje života, kao što su složeni ugljeni hidrati koji se nalaze u ovosezonskom bogatom korenastom povrću i tikvicama. “Zimskim ljudima“ pogoduje hrana koja ima “toplotnu prirodu”, odnosno čiji unos povećava toplotu organizma, uključujući onu bogatu energijom, sa većim sadržajem masti. Tu, između stalog, spadaju: određeni životinjski proizvodi, masti i ulja, orasi, meso (govedina, piletina i jagnjetina), morski plodovi bogati uljem (inćuni, losos i pastrmka)… Takođe, preporučuje im se unos začina koji zagrevaju organizam, ali bi trebalo da ih umereno koriste da bi sprečili da se telo previše znoji i potom ponovo ohladi. Konzumiranje obilnih količina supa, gulaša, pečenja i sporo kuvanih jela takođe će pomoći ovim tipovima tela da bolje podnesu hladnoću.

Nasuprot tome, trebalo bi da smanje unos sirovog voća i povrća, hladne hrane i pića.

FIZIČKA AKTIVNOST

Zimski tipovi zahtevaju redovnu fizičku aktivnost da bi povećali toplotu organizma i ubrzali metabolizam. Za njih je od suštinskog značaja da održavaju “jezgro” tela toplim, posebno donji deo leđa i područje struka. Praktikovanje ći gong vežbi, odlazaka u saune, hidromasažne kade na masaže u toplom prostoru takođe mogu pomoći u poboljšanju cirkulacije, povećanju telesne toplote i protoka krvi u hladnim ekstremitetima. Idealan način za povećanje snage i „paljenje jang vatre“ unutar tela su i fizičke aktivnosti poput učešća u trkama i atletskim disciplinama koje će ih podstaći da postave ciljeve i izgrade samopouzdanje. Veoma bi im prijale i aktivnosti koje podižu adrenalin, kao što su rafting i penjanje po stenama. Na ovaj način zimski tipovi ličnosti mogu naučiti kako da prevaziđu svoje strahove i postignu ciljeve za koje su mislili da su nedostižni.