Obrazovanje

23. Nacionalni kup u robotici „Eurobot Srbija“: Takmičenje studenata u Novom Sadu

Slobodan Bajić

17. 04. 2026. u 13:50

NA Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u subotu, 18. aprila, od 9 do 14 časova biće održan 23. Nacionalni kup u robotici „Eurobot Srbija“, a svečano otvaranje je u holu zgrade Naučno-tehnološkog parka u 12:30 časova.

Reč je o prestižnom nacionalnom takmičenju u oblasti robotike, na kojem će najbolji studentski timovi iz Srbije predstaviti svoja inovativna rešenja i tehnička znanja. Tri najbolje plasirane ekipe ostvariće pravo učešća na evropskom prvenstvu u robotici „Eurobot 2026“, koje će se biti održano u Francuskoj od 13. do 16. maja.

Takmičenje organizuje Fakultet tehničkih nauka, uz podršku Pokrajinske vlade AP Vojvodine i Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, kao i brojnih kompanija koje su prepoznale značaj ulaganja u znanje, mlade talente i razvoj inženjerstva.

U okviru pratećeg programa, posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu robotskih i mehatroničkih sistema, uključujući kolaborativne i mobilne robote, koji promovišu nauku i savremena tehnološka dostignuća.

