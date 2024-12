ONLAJN NASTAVA IDE I U ZAKON: Izmenama obrazovnih zakona biće omogućena kombinacija časova u učionicama i preko platformi

UVOĐENjE hibridne nastave, odnosno nastave koja bi bila kombinacija časova u učionicama i onljan putem neke od platformi biće moguće nakon što se usvoje predložene izmene Zakona o osnovama obrazovanja. Prema ovom predlogu, škole u Srbiji mogu da dozvole da se neki predmet kombinovano drži u učionici i onlajn.

Foto: Pixabay

Ovo je potpuna novina u zakonu, a kako je predlagač naveo, hibridna nastava je "kombinacija neposrednog rada u školi i rada na platformi za hibridnu nastavu, na kojoj onlajn učionice predstavljaju bezbedno mesto za podršku učenju i primenu savremenih metoda nastave".

Odluku o tome da li će izvoditi hibridnu nastavu donosi obrazovna ustanova, a saglasnost daje nadležna školska uprava.

- Škola može da donese odluku o realizaciji hibridne nastave u okviru svih ili grupe predmeta i aktivnosti, u skladu sa nivom digitalnih kompetencija nastavnika i tehničkom opremljenošću škole - piše u predlogu zakona. - Škola donosi odluku za celu školsku godinu ili za određeni period.

Dalje se dodaje da na osnovu preporuka koje sačinjava Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, škola godišnjim planom rada utvrđuje vreme, mesto, način i nosioce ostvarivanja hibridne nastave.

- Bliže uslove o tehničkim uslovima za realizaciju hibridne nastave propisuje ministar - navodi se u nacrtu.

Javna rasprava do Nove godine MINISTARSTVO prosvete predložilo je izmene četiri prosvetna zakona - Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ove izmene biće na javnoj raspravi do Nove godine, nakon čega se očekuje da uđu u skupštinsku proceduru.

Inače, onljan nastava prvi put u naš obrazovni sitem uvedena je u vreme pandemije virusa korona, kada su časovi držani isključivo onlajn putem različitih platformi. Nakon što je pandemija prošla, onljan nastava odvijala se povremeno u izuzetnim slučajevima, i kombinovana je sa nastavom u učionicama. Sada je ta mogućnost predviđena i zakonom.

Ministarstvo prosvete predložilo je i izmene Zakona o predškolskom vasipitanju i obrazovanju koje predviđaju unapređenje sistema planiranja i kontrole upisa u pripremni predškolski program i prvi razred osnovne škole.

Tako će predškolska ustanova dobiti podatke o deci stasaloj za pohađanje pripremnog predškolskog programa iz jedinstvenog informacionog sistema prosvete do 1. marta tekuće godine. Do sada je podatke prikupljala i predškolskoj ustanovi dostavljala jedinica lokalne samouprave. Prema predlogu zakonskih izmena, lokalna samouprava će ubuduće do karaja septembra preuzimati podatke iz jedinstvenog infomacinog sistema o deci koja nisu uspisana u predškolski program i o tome obaveštava centar za socijalni rad, radi preduzimanja mera.

Komenatrišući ove zakonske izmene, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je da jako važno da sistem informisanja ISP bude uređen na takav način da, komplementarno sa aktivnostima jedinice lokalne samouprave, imamo elektronskim putem uvid u svako dete koje je stasalo da krene u pripremni razred ili u prvi razred osnovne ili srednje škole.