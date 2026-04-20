Jubilarna stota predstava: Predstava Režim ljubavi stoti put u Ateljeu 212

20. 04. 2026. u 14:34

JUBILARNA stota predstava “Režim ljubavi” Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva, biće odigrana 23. aprila u 20. 30 na sceni “Petar Kralj”.

U predstavi igraju: Sofija Juričan/ Jovana Gavrilović, Miloš Timotijević, Aleksandra Janković, Dejan Dedić/ Željko Maksimović i Jelena Ilić.

Predstava “Režim ljubavi” istražuje, analizira, komentariše i kritikuje različite aranžmane ljubavnog sparivanja u savremenom kulutrnom kontekstu instant komunikacija na društvenim mrežama, onlajn dejting sajtovima i aplikacijama, kao i probleme uspostavljanja komunikacije među partnerima, onima koji participiraju u određenom ljubavnom aranžmanu: monogamna veza, serijska monogamija, veza sa preljubama, trijade, celibat, brakovi… do suočavanja sa fenomenom poliamorije (arnžmana koji podrazumeva ljubavni – seksualni i emocionalni – odnos u kome učestvuje više subjekata u najrazličitijim vrstama sparivanja).

Dramaturzi predstave su Dimitrije Kokanov i Tanja Šljivar, scenograf je Siniša Ilić, a kostimografkinja Maja Mirković.

Premijera je bila 24.11.2018. godine.

