PREMINUO RADOMAN KANJEVAC: Pesnik čije smo pesme uvek rado pevali

V.N.

09. 11. 2025. u 13:23

PESNIK i dugogodišnji glavni urednik Drugog programa Radio Beograda kao i urednik brojnih radijskih emisija, Radoman Kanjevac preminuo je u 66. godini, potvrđeno je RTS-u.

ПРЕМИНУО РАДОМАН КАЊЕВАЦ: Песник чије смо песме увек радо певали

Foto: Vikipedija

Kanjevac je rođen 17. maja 1960. godine u Stupu. Na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Početkom osamdesetih godina bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik Studentskog programa radija Indeks 202.

Na Radio Beogradu je od 1985, kada je postao urednik i voditelj emisije Prodor, a kasnije i emisije To je samo rokenrol. Na Drugom programu je radio i kao urednik rubrike, urednik kulturne redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika.

Od 2003. do 2004. bio je direktor i glavni i odgovorni urednik Radio sajma, a nakon toga postaje medijski menadžer Beogradskog sajma. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je i nagrada UNS-a za inovacije u uređivanju programa.

Kanjevac je bio i talentovan pesnik i tekstopisac, poznat kao autor stihova za muziku grupe „Galija“. U prestižnoj antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića Pesme bratstva i detinjstva zastupljen je sa 12 pesama.

Nakon saradnje sa Galijom objavio je nekoliko knjiga pesama, a dobitnik je brojnih nagrada i priznanja – „Pečata Narodnog pozorišta“, Nagrade „Radoje Domanović“, Nagrade „Zlatni Beočug“, za trajni doprinos kulturi Beograda, „Zlatne značke“ Kulturno prosvetne zajednice Srbije, Nagrade „Dimitrije Davidović“ UNS-a, prve nagrade i priznanja „Zlatna Nika“ na internacionalnom festivalu reportaže INTERFER.

