OVAKO JE PRIČAO LANE GUTOVIĆ: Evo kako je nastala replika "Opa Đurđo!" (VIDEO)

MILAN Lane Gutović je preminuo pre tačno četiri godine u Beogradu.

Foto: Printskrin RTS

Jedna od ikoničnih uloga glumca je i lik Srećka Šojića, protagoniste čuvene serije "Bela lađa".

Kako je Lane Gutović svojemremeno rekao mnoge replike po kojima ćemo ga pamtiti u toj ulozi su njegove mašte plod.

Glumac je u jednom intervjuu priznao koja replika mu je omiljena, osvrćući se na lik Srećka Šojića.

- Ja sam ih izmislio, veći deo, i meni je najsimpatičnija rečenica, odnosno uzrečica bila, "Opa Đurđo!" - rekao je tada Gutović.

On je objasnio da je tu rečenicu čuo od pekara sa kojim se družio i igrao bilijar, svaki put kada bi promašio rekao bi baš tu rečenicu.