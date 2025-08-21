SNOVI U GRAFICI: Izložba Mile Sretenović "Konjukcija suprotnosti" U Grafičkom kolektivu

U GALERIJI Grafički kolektiv u utorak, 26.avgusta, otvara se izložba grafika Mile Sretenović "Konjukcija suprotnosti."

foto Promo

Centralni deo izložbe čini ciklus od 33 grafike u tehnici sito štampe, inspirisane motivima iz snova autorke. Ove vizuelne celine prate faze alhemijskog procesa transformacije i simbolički predstavljaju put individualizacije. Prateći video rad gradi višeslojni narativ kroz dinamiku crno-bele i kolor slike, ritmičku montažu i zvučnu kompoziciju.

Izložba predstavlja završni doktorski umetnički projekat autorke koji putem grafike i video rada istražuje arhetipski motiv ujedinjenja suprotnosti kroz prizmu alhemijske i jungijanske simbolike. Oslanjajući se na Jungovu ideju pomirenja(integracije) suprotstavljenih arhetipskih principa svesno - nesvesno, duh - materija, muško - žensko, razum - osećanje, red - haos, realno - imaginarno , autorka u svom radu fokusira proces unutrašnje transformacije kao put ka krajnjem cilju individualizacije: postizanju celovitosti ličnosti i susretu sa sopstvom.

Izložba je otvorena do 6.septembra.