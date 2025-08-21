Kultura

SNOVI U GRAFICI: Izložba Mile Sretenović "Konjukcija suprotnosti" U Grafičkom kolektivu

Vukica STRUGAR

21. 08. 2025. u 13:13

U GALERIJI Grafički kolektiv u utorak, 26.avgusta, otvara se izložba grafika Mile Sretenović "Konjukcija suprotnosti."

СНОВИ У ГРАФИЦИ: Изложба Миле Сретеновић Конјукција супротности У Графичком колективу

foto Promo

Centralni deo izložbe čini ciklus od 33 grafike u tehnici sito štampe, inspirisane motivima iz snova autorke. Ove vizuelne celine prate faze alhemijskog procesa transformacije i simbolički predstavljaju put individualizacije. Prateći video rad gradi višeslojni narativ kroz dinamiku crno-bele i kolor slike, ritmičku montažu i zvučnu kompoziciju.

Izložba predstavlja završni doktorski umetnički projekat autorke koji putem grafike i video rada istražuje arhetipski motiv ujedinjenja suprotnosti kroz prizmu alhemijske i jungijanske simbolike. Oslanjajući se na Jungovu ideju pomirenja(integracije) suprotstavljenih arhetipskih principa svesno - nesvesno, duh - materija, muško - žensko, razum - osećanje, red - haos, realno - imaginarno , autorka u svom radu fokusira proces unutrašnje transformacije kao put ka krajnjem cilju individualizacije: postizanju celovitosti ličnosti i susretu sa sopstvom.

Izložba je otvorena do 6.septembra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku