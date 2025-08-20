Kultura

IZLOŽBA MILENE PAVLOVIĆ BARILI: U trebinjskom Muzeju Hercegovine pedesetak radova znamenite slikarke

Vukica STRUGAR

20. 08. 2025. u 16:07

U MUZEJU Hercegovine je povodom obeležavanja slave grada Trebinja (Preobraženja Gospodnjeg) otvorena izložba slika Milene Pavlović Barili "Pesme sunca u bojama Milene".

ИЗЛОЖБА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ: У требињском Музеју Херцеговине педесетак радова знамените сликарке

foto Srna

Kako ističu u Muzeju, ovo je na neki način uvod u bratimljenje gradova Trebinja i Požarevca, a publika će moći da uživa u slikama velike srpske umetnice narednih mesec dana.

Na izložbi je predstavljeno 46 dela koja se čuvaju u Galeriji "Milena Pavlović Barili" u Požarevcu,između ostalih, tu su i Milenine modne ilustracije za časopise "Vog" i "Glamur".

Inače, naziv izložbe inspirisan je posvetom Jovana Dučića, koji je jedan primerak svoje zbirke "Pesme sunca" poklonio Mileni Pavlović Barili u Rimu 1935. godine. Izložba "Pesme sunca u bojama Milene" realizuje se u saradnji Galerije "Milena Pavlović Barili" iz Požarevca i Muzeja Hercegovine u Trebinju, a pod pokroviteljstvom Grada Trebinja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu