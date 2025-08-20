IZLOŽBA MILENE PAVLOVIĆ BARILI: U trebinjskom Muzeju Hercegovine pedesetak radova znamenite slikarke

U MUZEJU Hercegovine je povodom obeležavanja slave grada Trebinja (Preobraženja Gospodnjeg) otvorena izložba slika Milene Pavlović Barili "Pesme sunca u bojama Milene".

foto Srna

Kako ističu u Muzeju, ovo je na neki način uvod u bratimljenje gradova Trebinja i Požarevca, a publika će moći da uživa u slikama velike srpske umetnice narednih mesec dana.

Na izložbi je predstavljeno 46 dela koja se čuvaju u Galeriji "Milena Pavlović Barili" u Požarevcu,između ostalih, tu su i Milenine modne ilustracije za časopise "Vog" i "Glamur".

Inače, naziv izložbe inspirisan je posvetom Jovana Dučića, koji je jedan primerak svoje zbirke "Pesme sunca" poklonio Mileni Pavlović Barili u Rimu 1935. godine. Izložba "Pesme sunca u bojama Milene" realizuje se u saradnji Galerije "Milena Pavlović Barili" iz Požarevca i Muzeja Hercegovine u Trebinju, a pod pokroviteljstvom Grada Trebinja.