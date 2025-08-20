SVE SPREMNO ZA "KUSTENDORF KLASIK": Saopšten program dvanaestog festivala klasične muzike na Mokroj Gori

FESTIVAL klasične muzike "Kustendorf klasik" trajaće tri dana i održaće se od 4. do 6. septembra u etno selu Mećavnik, najavili su organizatori.

foto promo

Ovo je dvanaesti put kako se festival klasične muzike održava na Mokroj Gori, a očekuje se bogat takmičarski i revijalni program.

U takmičarskom delu festivala nastupiće mladi muzičari iz Srbije, Rusije i Belorusije. O dobitnicima nagrade festivala "Zlatna matrijoška", odlučivaće međunarodni žiri koji će činiti dirigent Mihail Golikov, umetnički direktor i glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Lenjingradske oblasti,Zoran Krajišnik, dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu i Dušana Knežević, profesor klavira i kamerne muzike na konzervatorijumu CRD Arkje-Kašan, Francuska.

Večernji sati rezervisani su za koncerte proslavljenih domaćih i svetskih umetnika, rusko-jermenske pijanitskinje Eve Gevorgjan, klavirskog tria "Korda", svetski poznate pevačice, mecosoprana iz Rusije, Vasilise Beržanskaje, mladog violiniste Uroša Adamovića i Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" pod dirigentskom palicom Radeta Pejčića.

Inače, posebna pažnja biće posvećena kompozitorima Dmitriju Šostakoviču i Mikisu Teodorakisu: ove godine obeležava se pola veka od smrti istaknutog ruskog kompozitora Šostakoviča i 100 godina od rođenja proslavljenog grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa. Omaž Šostakoviču biće drugog dana festivala uz izvođenje njegovih klavirskih trija i simfonije br. 1. Tokom festivala biće prikazan film "Grk Zorba", a zatim će učenici muzičke škole "Vatroslav Lisinski" održati specijalan revijalni koncert sa delima ovog velikana.

Organizatori podsećaju da "Kustendorf klasik" daje priliku mnogim izvođačima da prvi put nastupe na ovakvom festivalu, upoznaju se sa majstorima umetnosti, pa i podele iskustva i utiske sa vršnjacima iz drugih zemalja.

Mladi talenti FESTIVALSKI repertoar ispuniće i nastupi učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije i muzičkih škola "Mokranjac" i "Vatroslav Lisinski" iz Beograda, kao i predavanja muzikologa i magistra istorije umetnosti, Jaroslava Timofejeva i dirigenta Sergeja Smbatjana.