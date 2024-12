NADAHNUĆE VODI UMETNIKA: U Čikagu nagrađen film o vajaru iz Srbije koji je ukrasio hram na Floridi

VALjEVAC Saša Đurđević, sveštenik u Hramu Svetog Save u Nort Portu na Floridi u SAD, ima razloga da bude neizmerno radostan, jer je kratki dokumentarni film "Hrišćanstvo i umetnost", reditelja Nikole Mladenovića iz Niša, o akademskom vajaru Zoranu Vasiljkoviću, koji je uradio ikonu osnivača srpske crkve, prvog arhiepiskopa, prosvetitelja, diplomate i zakonodavca za ovu bogomolju, ovenčan vrednom nagradom na 11. Srpskom festivalu filma u Čikagu. Delo, kako je rečeno, upečatljivo prikazuje kako vera može da umetnički izraz transformiše u sveto iskustvo.

Foto privatna arhiva (N. Mladenović)

"Hrišćanstvo i umetnost" prati put Zorana Vasiljkovića, dok svoju veru oblikuje u opipljiva umetnička dela. Na poziv oca Saše Đurđevića, došao je u Nort Port, da izradi skulpturu Svetog Save, te venac za Tajnu večeru. Svaki komad odražava njegovu duboku duhovnu odgovornost, odajući počast verskim ličnostima, koje simbolizuju zaštitu crkve skromnog srca, Zoran svoj talenat posvećuje veličanju božjih darova, nudeći posmatračima retki uvid u dušu svog umeća, što je prikazano u ovom zanosnom kratkom dokumentarcu, stoji u opisu filma.

- Snimajući film bio sam u prilici da svedočim o Zoranovom ogromnom talentu - kaže reditelj i autor Nikola Mladenović.

- Njegova posvećenost, strpljenje i odgovornost, omogućili su da kamerom zabeležim izuzetne kadrove njegovog rada. Osim tehničkog i umetničkog aspekta, priča se oslanja i na Zoranov duhovni put. Naročito mi je bilo inspirativno shvatanje duhovne odgovornosti tokom stvaranja lika Svetog Save. Iskrene Zoranove emocije, ostavile su snažan utisak na mene. Nagrada na festivalu u Čikagu je veliko priznanje i podstrek za buduće projekte, a verujem da će ovaj film doprineti razumevanju važnosti umetnosti i duhovnosti u našem životu.

Foto privatna arhiva (N. Mladenović)

Mladenović posebno ističe veliku pomoć i pregalaštvo sveštenika Saše Đurđevića i parohijana u Nort Portu u slaganju mozaika nagrađenog dokumentarca. Paroh, ponosno, veli da je hram Svetog Save na Floridi zasigurno jedna od najlepših crkava u Americi, izgrađena po projektu profesora Ljubiše Folića. Prelepi ikonostas načinili su, uz Zorana Vasiljkovića, Dejan Jocić iz Kruševca, ikonopisac Tanja Ristić, duboresci Rajko Popović i Vlada Ivanović iz Valjeva. Deo crkvenog mobilijara, kaže, isti je kao u manastiru Ćelije kod Valjeva. Unutrašnje uređenje hrama je potpuno u duhu moravske Srbije.

- Oko kamere verno je prenelo lepotu naše crkve, a snimljeni kadrovi dočarali su trud i veštinu umetnika, da se talenat pretvori u umetničko delo - kaže sveštenik Saša Đurđević.

- Veoma je važno da to što je vidljivo lepo ima i svoju sakralnu primenu u bogosluženju crkve, kao i da na najlepši način predstavlja našu kulturu, tradiciju i veru, ali i crkvenu arhitekturu.

Nasleđe

- VEOMA sam ponosan što se moj trud isplatio i što je žiri Festivala u Čikagu, predvođen glumcem Tihomirom Stanićem, prepoznao i vrednovao moj rad - kaže Nikola Mladenović. - Moj kratki dokumentarni film "Hrišćanstvo i umetnost" dobio je Nagradu za očuvanje srpskog nasleđa i kulture.

Poseban vid molitve i dijaloga

- DOK radim formu za ikonostas ili uopšte za deo crkvenog mobilijara, oseća se posebna blagodat - besedi u filmu vajar Zoran Vasiljković. - Dok sam radio ikonu Svetog Save, to je jedan vid molitve i dijaloga između svetitelja i moje malenosti. Kao osoba koja je posredstvom sile boga živoga uspela ili ne, to će vreme da pokaže, da materijalizujem lik Svetog Save i taj dodir mojih prstiju i njegovog izobraženja u glini me posebno nosio. Sa dozom straha sam dodirivao njegovo lice. Trudio sam se da izobrazim njegov lik koji se nalazi iznad ulaza u crkvu.