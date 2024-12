VAZDA U ŽIVOTU STAJAO JE USPRAVNO : Matica srpska oprostila se od lingviste prof. dr Dragoljuba Petrovića (FOTO)

S VELIKIM pijetetom na komemorativnom skupu u Matici srpskoj , hramu naše kulture u kojem je prof. dr Dragoljub Petrović (preminuo 16.novembra u 90.godini) bio i domaćin i gost u minulih šest decenija, danas su se od ovog vrsnog lingviste, srbiste, dijalektologa, fonologa i univerzitetskog profesora oprostili matičari, saradnici, prijatelji, bivši studenti…

Prisećajući se svojih studentskih dana i izuzetnog uticaja koji je Petrović imao na njega, predsednik Matice srpske prof.dr Dragan Stanić istakao je da je profesor jedna od najimpresivnijih ličnosti koju je imao priliku da upozna.

- Najimpresivnije je to što je vazda u svom životu stajao uspravno i mislio uvek svojom glavom.Još osamdesetih, on je isticao ono što je, osim naših ljudi u emigraciji,kod nas malo ko smeo i mogao – rekao je Stanić,napominjući da je prof. Petrović sada „s one strane sveta, ali nas i odande obavezuje da vodimo brigu o svom jeziku,pismu i narodu".

Da je privilegija, ne bi nama pripala SVIM prisutnima na komemoraciji zastao je dah kada je na video-bimu emitovan deo intervjua prof.Petrovića u kojem se kritički osvrnuo na ravnopravan tretman ćirilice i latinice i još to doživljavamo kaosvoju privilegiju : - Da je to privilegija,ama ne bi ona Srbima pripala.Uzeli bi je davno drugi,da je stvarno privilegija.Ali,preko drugoga pisma,ono što Austrijanci nisu uspeli 1915. ili Hrvati 1941, evo mi sami bez ičije pomoći, uspećemo da zatremo svoja obeležja.

Iskazujući poštovanje prisutnim članovima porodice Petrović, među kojima su bili profesorov brat Ilija, kćerka Jelena i unuci, akademik Slobodan Remetić prisetio se kako je pre četiri decenije u Novom Sadu imao privilegiju da brani završni ispit pred ogromnim autoritetima - Pavlom Ivićem, Mitrom Pešikanom, Aleksandrom Mladenovićem i Dragoljubom Petrovićem.

-Daće Svevišnji da Srbi još koji put sastave takvu komisiju kao što je meni dodelio zadatak da se svima njima odužujem na svaki, pa i na ovakav način. U istoriju se preselio, evo,i najmlađi član te velike četvorke – kazao je Remetić, koji je dugi niz godina bio veran saradnik i prijatelj prof. Petrovića.

Na saradnju sa prof. Petrovićem, “izrazitim mudroslovcem“, osvrnuo se i magistar Dejan Miloradov, svedočeći o visokom poštovanju koje su profesoru, predavaču fonologije i dijalektologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ukazivali i studenti i kolege.

- Bio je prilično strog i pravičan,istovremeno i očinski nastrojen. Neki njegovi studenti i danas prepričavaju kako je celoj jednoj generaciji poništio rad iz dijalektologije, rekavši „Ovo ništa ne valja“. Ali, posle su mnogi izvukli pouku i dobrano naučili podelu srpskih dijalekata - ispričao je Miloradov.

Od prof. Petrovića oprostile su se i prof.dr Isidora Kolaković i prof.dr Gordana Dragin. Istaknuto je da je prof Petrović ostavio izuzetno bogat opus o srpskom jeziku za koji je nagrađen visokim priznanjem „ Pavle Ivić“ 2003. i 2010. godine. Aktivno je učestvovao u radu Međunarodnog komiteta slavista, bio je član Međunarodne komisije za jezičke kontakte, Međunarodne komisije za Opšteslovenski lingvistički atlas, te Međunarodnog redakcionog kolegijuma Opštekarpatskog dijalektološkog atlasa.