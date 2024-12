Priča koja traje – Noć knjige od 13. do 15. decembra

KRAJ godine donosi mnogo radosti, a jedna od njih je i omiljena manifestacija svih knjigoljubaca!

Foto: Promo

Noć knjige, 31. po redu, održaće se od 13. do 15. decembra 2024. godine u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu, u Dice Areni, na više od 60 lokacija u 33 grada u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.

Obogatite svoju biblioteku, pripremite najlepše poklone za praznike uz najnovije bestselere, omiljene klasike, sjajne društvene igre i originalan gift program!

I ove godine pripremamo neverovatne popuste do čak 40%, a čeka vas više od 50.000 naslova, odličan izbor gift programa, kao i sjajni pokloni za kupovinu u knjižarama.

Popusti na Lagunina izdanja:

– za kupovinu jedne knjige 25%,

– za dve knjige 30%,

– za tri knjige 35%,

– za četiri ili više knjiga 40%.

Isti popusti važiće i za knjige Delfi izdavaštva i mogu se kombinovati sa Laguninim naslovima.

Na knjige drugih izdavača koji su se priključili Noći knjige, strana izdanja i gift asortiman važiće popust od čak 20%. Isti popust od 20% važiće na društvene igre u izdanju Lagune i igre odabranih izdavača.

Multimedijalni sadržaji, CD i vinil izdanja odabranih dobavljača u knjižarama u Knez Mihailovoj 48, u SKC-u, knjižari kod Vuka, Beo Shopping Centru, TC Galerija i u TC Delta Planet u Nišu biće sniženi 10%, a popust će važiti i na sajtu delfi.rs.

Za Noć knjige nema granica! Poručivanjem putem sajtova laguna.rs i delfi.rs knjige su dostupne čitaocima u celom svetu.

Isporuka će biti besplatna za sve porudžbine preko sajtova laguna.rs i delfi.rs na teritoriji Republike Srbije.

Za porudžbine preko sajta delfi.rs tokom trajanja manifestacije za teritoriju Hrvatske, Crne Gore i BiH važiće povlašćena cena isporuke DHL-om. Za porudžbine preko sajta laguna.rs za teritoriju Crne Gore i Bosne i Hercegovine isporuka će se obračunavati prema važećem povlašćenom cenovniku za pouzeća, dok će za porudžbine plaćene karticama važiti specijalna cena dostave kurirskom službom DHL. Povlašćena cena isporuke DHL-om važiće i za porudžbine preko sajta laguna.rs za teritoriju Hrvatske.

Rezervišite datum, pripremite spiskove na vreme i budite deo još jedne Noći knjige!

Veliki broj hitova domaće i svetske književnosti u Noći knjige

„Neksus“, Juval Noa Harari

Autor sagledava ljudsku istoriju da bi razmotrio kako je protok informacija oblikovao nas i naš svet. Uzbudljiva priča o tome kako smo stigli do ovog trenutka i o odlukama koje moramo hitno da donesemo ako hoćemo da opstanemo i napredujemo.

„Skrivena devojka“, Lusinda Rajli

Mnogo pre nego što je postala autorka serijala „Sedam sestara“, Lusinda Rajli je pod pseudonimom napisala ovaj roman. Uz pomoć Harija Vitakera, Lusindinog sina, priči o porodici, tajnama i moći sudbine udahnut je novi život.

„Povrede na radu“, Marko Vidojković

Do apsurda zagovornik svake slobode, pre svega slobode govora, Marko Vidojković svojim tekstovima namerno provocira čitaoce, budi ih iz ravnodušnosti i intelektualno i emotivno ih uznemirava da bi uvideli koliko su besmislene mržnje.

„Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda 2“, Nenad Novak Stefanović

Fascinantne ljubavne priče beogradskih parova umetnika, filozofa i revolucionara, koje su oblikovale dušu grada. Kroz dokumenta i svedočenja o porodičnim tajnama, autor nas uvodi u sentimentalnu povest prestonice.

„Dve Mice i Novi Beograd“, Mirjana Đurđević

Mica Đurđević, kontroverzna predratna beogradska književnica i učiteljica mačevanja, na pragu ozbiljne starosti, konačno stiče najbolju prijateljicu – koja se takođe zove Mica i ima dvanaest godina!

„Da je duži bio dan“, Momčilo Petrović

U tek oslobođenom Beogradu, dok se u tami kanalizacije likvidiraju preostale nemačke diverzantske grupe, iz mraka vreba sasvim drugačiji predator. Njegove žrtve su mlade žene. Istragu vodi kapetan Ozne Jovan Bursać.

„Jedno đubre manje“, Đorđe Bajić

Inspektor Nikola Liman istražuje okolnosti pod kojima je otrovan Milidrag Krstić, razmaženi prvenac Mitra Krstića, jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji. Moćna porodica Krstić na prvi pogled deluje nedodirljivo, ali ipak ima mnogo neprijatelja.

„Maca na recept“, Šo Išida

Duša se leči jednostavnom i iskrenom ljubavlju. Šo Išida nam sa delikatnošću i humorom predstavlja duboku vezu između čoveka i životinje koja leči dušu ljubavlju. Ta ljubav ne traži mnogo, a njena jednostavnost sadrži transformativnu moć.

„Dan“, Majkl Kaningem

U skučenom stanu u Bruklinu krhki brak Dena i Izabel održava u ravnoteži Izabelin mlađi brat Robi, izgubljena duša porodice, koji još uvek živi na tavanu, čiji predstojeći odlazak preti da razbije porodicu.

„Promenjena Zemlja“, Piter Frankopan

Prirodna sredina je jedan od ključnih, ako ne i presudni činilac u istoriji sveta – ne samo čovečanstva. Promenjena Zemlja nas vodi od Velikog praska do današnjice i dalje, primoravajući nas da se pozabavimo s trajnim naporima čovečanstva da razume prirodu.

„Istarsko zlato“, Majk Dauni

Ova kompleksna priča proteže se kroz tri različita vremenska perioda: antičko doba, Drugi svetski rat i sadašnje vreme, i predstavlja sadržajnu porodičnu dramu prožetu ljubavnim i istorijskim pričama.

HITOVI MALE LAGUNE

„Bajka o Ledemonu“, Uroš Petrović i Ana Grigorjev

Bakebu je devojčica sa dalekog severa, koja najviše voli da se kliza po zaleđenom jezeru, pod čarobnim svetlom aurore borealis. Pre spavanja je slušala bakine priče iz davnih vremena, a onda je srela biće iz jedne od tih bajki...

„Singi Lumba i Kamena Kraljica“, Slavimir Stojanović

Singi Lumba i njen stari dobri prijatelj Felipo Bibi, dečak sa planete Plavih oblaka, moraju hitno na Mesec, jer je Kamenom narodu potrebna njihova pomoć. Sa Čarobnom olovkom i malo papira, prijatelji kreću u novu avanturu.

„Nije mi ovo trebalo“, Ljiljana Šarac

Uprava osnovne škole vodi disciplinski postupak protiv Bojana, učenika osmog razreda. On je priznao da je napravio ispad na času fizike i zbog toga ga čeka društveno-koristan rad.

Pisci Lagune i književni maraton

Petak, 13. 12. 2024.

Književni maraton, DELFI SKC

17. 00 – Uroš Petrović

17. 30 – Ljiljana Šarac

17. 45 – Slavimir Stojanović

18. 00 – Kosta Nikolić

18. 20 – Radivoj Radić

18. 40 – Zoran Petrović

19. 00 – Majk Dauni

19. 20 – Nenad Novak Stefanović

19. 40 – Momčilo Petrović

20. 00 – Marko Vidojković

20. 20 – Mirjana Đurđević

20. 40 – Đorđe Bajić

Knjižara „Branko Miljković“, Obrenovićeva 3, Niš

17. 00 - Lela Stojanović

19. 00 – Branislav Janković

Subota, 14. 12. 2024.

Knjižara „Borislav Pekić“, Knez Mihailova 48, Beograd

16. 30 – Zoran Kostić Cane

17. 00 – Majk Dauni

17. 30 – Dragan Velikić

18. 00 – Mirjana Bobić Mojsilović

18. 30 – Zoran Petrović

19. 00 – Marko Vidojković

19. 30 – Zorica Tomić

20. 00 – Vanja Bulić

20. 30 – Đorđe Bajić

20. 45 – Mirjana Đurđević

Knjižara BEO Shopping Center, Beograd

18. 00 – Bojan Ljubenović

Knjižara Laguna Smederevo

17. 00 – Ana Atanasković

Knjižara „Branko Miljković“, Obrenovićeva 3, Niš

18. 00 - Violeta Jović

19. 00 – Branislav Janković

I biblioteke učestvuju u Noći knjige

Trideset prvoj Noći knjige priključile su se i brojne biblioteke. One će u manifestaciji učestvovati prvog i drugog – 13. i 14. decembra – dok će Narodna biblioteka učestvovati sva tri dana.

Čitaoci će moći da uživaju u posebnim pogodnostima specijalno kreiranim za taj dan. Narodna biblioteka Srbije će od 13. do 15. decembra davati popust od 30% na sve članarine uz priložen račun o kupovini u knjižarama Delfi tokom Noći knjige.

Biblioteka „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu 13. decembra odobrava 50% popusta na godišnju članarinu za novoupisane.

Biblioteka „Branko Radičević“ u Lebanu 13. decembra vršiće besplatno učlanjenje na 6 meseci za decu i odrasle.

Biblioteka „Milutin Bojić“ u Beogradu 13. decembra odobrava popust od 60% na godišnju članarinu.

Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ u Jagodini 13. i 14. decembra odobrava popust od 40% na godišnju članarinu.

Gradska biblioteka u Novom Sadu davaće 13. decembra popust od 50% na godišnju članarinu na odeljenju „Đura Jakšić“ i Dečjem odeljenju, a biće izložena i top-lista najčitanijih Laguninih izdanja.

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu 13. i 14. decembra davaće popust od 50% na godišnju članarinu.

Biblioteka grada Beograda odobriće 13. i 14. decembra 50% popusta na godišnju članarinu u celom sistemu gradskih biblioteka.

Noć knjige je priča koja traje, tokom koje ćete imati priliku da se upoznate sa novim naslovima, kupite knjige po izuzetno povoljnim cenama, a uz svaku kupovinu prijatelji manifestacije pripremili su za vas i lepe poklone.

Drugi izdavači u Noći knjige

Manifestaciji Noć knjige se pridružilo i više od stotinu trideset drugih izdavača čija će izdanja biti snižena 20%:

Admiral books, Agape knjiga, Agnosta, Agora, AIDT Pikom, Akia Mali Princ, Alan Ford, Albion books, Algoritam, Amos – Olivera Balašević, Arete, Arhipelag, Aruna, As Sovex – Fedon, Balbelo, Bedem, Begen comerc, Biblos, Blum izdavaštvo, Book doo, Catena mundi, Clio, Čarobna knjiga, D. R. Gilbert, Darkwood, Darma books, Data Status, Dereta, Dexy Co., Dosije Studio, Draganić, Draslar, Društvo za afirmaciju kulture Presing, NTC Edu, Ethos, Institut SD, Feniks Libris, Fineks, Finesa, Fondacija Grupa Sever, Ganeša klub, Geopoetika, Globos Aleksandrija, Helix, Hera Edu, Hipatija, Hoplit, IGP Prometej, Dedić, Filip Višnjić, Fututa šubčikacije, Prometej Novi Sad, Sezam Book, Štrik, Informatika a.d., ITV Centar plus, Jasen BGD, Jež izdavaštvo, JRJ, Kalipso knjiga, Kamelia izdavaštvo, Karpos, Karupović, Klett, Klub Plus, Ključ Izdavaštvo, Komiko, Kompjuter biblioteka, Komshe, Kontrast, Kosmos, Kreativni centar, Lento, Leo Commerce, Logos, Lom, Magic map, Magnus TMC, Makart (Booka, Ave Serbia, Makart, Paladin, Algoritam media, Čekić, VBZ, Beobook), Miba Books, Mladinska knjiga, Most art Jugoslavija, Neven, Nikasso – NM, NNK Internacional, Odiseja, Orfelin izdavaštvo, Otvorena knjiga, Paideia, Partenon, Partizanska knjiga, Pčelica, Preduzeće „Preporod“, Propolis Books, Psihopolis, Publik praktikum, Racio, Romanov knjiga, Samizdat, Samo korak, Studio Bečkerek, Sumatra, Štampar Makarije, Talija, Tanesi, Udruženje „Duhovni lug“, Poeta – Udruženje pisaca, Udruženje SKD „Slovensko slovo“, Ukronija, Urban Art, Urban Reads, Valera, Vukotić Media, Vulkan, Zadužbina Vladete Jerotića, Zavet, Udruženje „Logopraktika“, Happy print, Književna opština Vršac, Imperativ, Agencija „Eho“, Centar za edukaciju „Ana Petrović“, Bit izdavaštvo, SZR 3D+, Redne, Narodno delo, Menart, Piktoknjiga, Tipo graf, Pi press, Dobrodetelj, Gnosis lux, Verba, Najkula, XX vek, Only smiley.