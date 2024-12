JU- ROK ZA JU- MUZEJ: Povodom Dana Muzeja Jugoslavije, na postavci i predmeti Mileta Lojpura, Zorana Miščevića, članova „Silueta“...

Centralna proslava Dana muzeja, ipak, bila je zakazana za ponedeljak, 2. decembar u podne u Bioskopskoj sali „Muzeja 25.maj“, gde su dodeljene zahvalnice, a potom je, od 19 časova, ugledni slovenački sociolog dr Rastko Močnik održao predavanje „Varijeteti obnove kapitalizma na jugoslovenskom prostoru“.

Program je u petak otpočeo promocijom knjige „Obnova utopije: SFRJ i posttranziciona levica“ Milana Đorđevića, nastalom na osovu razgovora autora sa brojnim jugoslovenskim stvaraocima iz različitih generacija i različitih oblasti kulture, koji su bliski idejama levice. Đorđević je uradio intervjue sa Draganom Stojkovićem, Petrom Janjatovićem, Sanjom Petrović Todosijević, Šabanom Šarenkapićem, Stefanom Gužvicom, Ivanom Pantelićem, Ivanom Velisavljevićem, Bojanom Videkanić i mnogim drugima. Njegovi sagovornici davali su odgovore na pitanja o jugoslovenskoj prošlosti, nasleđu, vrednostima, ali i sadašnjosti i budućnosti.



Uporedno stručno vođenje kustoskinja Biljana Crvenković i Ana Panić, kroz aktuelne izložbe „Čuvajte (mi) Jugoslaviju“ i „Drug Tito je mrtav“, održano je dan kasnije. Ideja vodilja je bila da se publici predoče složeni procesi stvaranja i dekonstrukcije političkih mitova vezanih za ova dva vladara, uključujući i uticaj kriza koje su obeležile istoriju i Kraljevine i Republike Jugoslavije. Jer, i Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević (1888–1934) i Josip Broz Tito (1892–1980) bili su svojevrsni simboli dve različite Jugoslavije nastale posle pobede u dva svetska rata. Foto Muzej Jugoslavije



A juče je u „Muzejskoj laboratoriji“ predstavljen – „Rok (u) muzej(u)“ - nova celina na ovoj postavci, koja ima za cilj da predoči potrebu za sistematičnim istraživanjem i čuvanjem rokenrola kao dela i jugoslovenskog nasleđa. Čine je retki predmeti ličnosti i bendova poput Mileta Lojpura, Zorana Miščevića i „Silueta“, „Crnih bisera“, „Džentlmena“, YU grupe, „Smaka“, „Pop mašine“ i mnogih drugih, koji su stvarali atmosferu u vreme početaka rokenrola na jugoslovenskom prostoru, šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka.

Bartonovi kod Brozovih

U OKVIRU Dana muzeja, u saradnji sa Bitef teatrom, otvorena je i mini izložbu pod nazivom "Bilo jednom na Brijunima: foto priča", i to na Dan republike, posle izvođenja istoimene predstave u režiji Kokana Mladenovića. To je priča o susretu Tita i Jovanke Broz sa Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor, jednim od najpoznatijih glumačkih parova svih vremena, u leto 1971. na Brionima. Barton se tada priprema se za ulogu Tita u filmu „Sutjeska“. Bili su smešteni u vili "Jadranka", posetili Tita i Jovanku na ostrvu Vanga, prisustvovali Pulskom filmskom festivalu ...Njihova veza sa Jugoslavijom nastavila se kroz susrete u Tjentištu, Beogradu i povratka na Brione, naredne godine. Izložba koja donosi izbor retkih fotografija koje čuva Foto-arhiv Josipa Broza Tita i dijapozitiva čiji je autor Aleksandar Stojanović, trajaće do 6. decembra.