BATIN ŽIVOT U RETROVIZORU: U Jugoslovenskoj kinoteci otvoren legat glumca Danila Stojkovića (1934 - 2002)

OTVARANjEM legata i dvema pratećim izložbama Jugoslovenska kinoteka ovih dana je obeležila devedeset godina od rođenja našeg velikog glumca Danila Bate Stojkovića (1934-2002).

foto Jugoslovenska kinoteka

Izložba "Karijera i život" predstavlja printove fotografija (deo legata Bate Stojkovića) koje dočaravaju glumčevu višedecenijsku karijeru na filmu, televiziji i u pozorištu, ali i fotografije iz privatnog života koje do sada publika nije imala prilike da vidi, kao što je fotografija trogodišnjeg Bate Stojkovića. Izložba je u galeriji u prizemlju Kinoteke, a po rečima autorke projekta Irine Kondić, kustosa Jugoslovenske kinoteke, publika je u prilici da na dva nivoa zgrade Kinoteke u Uzun Mirkovoj, vidi mnoge sadržaje koji prate ovaj jubilej. Pored nagrada koje krase legat izloženi su i njegovi lični predmeti, među kojima je beretka Bubuleje, proslavljene uloge iz TV serije "Diplomci" (1971).

- Kada smo radili zgradu Kinoteke, od početka 1995. do same realizacije 2011, uvek je jedan deo bio predviđen za legate. Oni su izuzetno važni, ne samo zato što u njima možeš da saznaš štošta o umetniku već da upoznaš i njegovo okruženje - objašnjava nekadašnji, legendarni direktor Kinoteke Radoslav Zelenović. - Ponekad to može da bude neka sitnica, mašna ili lula, uz nagrade koje svedoče o jednom vremenu, pa i festivalima kojih više nema... Legat je neka vrsta retrovizora, u njemu se oslikava ono šta je bilo važno za život Bate Stojkovića. Jedan je od, nesumnjivo, najznačajnijih naših glumaca s karijerom koja je trajala pedesetak godina. Rano je počeo, još 1953, kao pozorišni glumac. Sve u svemu, igrao je u 173 pokretnih slika - igranih filmova, TV drama i serija. Kad se sve to sakupi, to je mala škola glume Bate Stojkovića.

foto Jugoslovenska kinoteka

Antologijski filmovi MULTIMEDIJALNA izložba nalazi se u centralnom holu i ilustruje neke od najznačajnijih uloga Bate Stojkovića u filmovima: "Delije" (1968), "Zazidani" (1969), "Testament" (1975), "Čuvar plaže u zimskom periodu" (1976), "Ko to tamo peva" (1980), "Maratonci trče počasni krug" (1982), "Varljivo leto "68" (1984), "Balkanski špijun" (1984). Izložbu čine inserti, tekstovi, fotografije i plakati.

Legati su i zato važni, podseća Zelenović, jer čuvaju sve one artefakte koji su veliki umetnici, uz glumačka ostvarenja, za sobom ostavili:

- U ovih dvadesetak godina otkako ga nema, činjenica je da se svako malo prikazuju njegovi filmovi. To je čitava mala kinoteka i ostavština za budućnost. Na nama je da mlađim generacijama stalno na nju ukazujemo.

foto Jugoslovenska kinoteka

Na izložbi su i originali crteža Miće Popovića iz umetnikovog "Opusa o Gvozdenu", nastali prema istoimenoj ulozi Bate Stojkovića u filmu "Delije" (1968) koji je publika mogla da pogleda posle otvaranja izložbe, u sali "Makavejev", uz besplatan ulaz.

Inače, ulaz na stalnu postavku Jugoslovenske kinoteke biće slobodan i u naredne dve nedelje za publiku koja želi da poseti novootvoreni legat Danila Bate Stojkovića.

Neponovljivi karakteri Danilo Bata Stojković obeležio je srpski film prepoznatljivim i specifičnim glumačkim izrazom, igrajući takozvane obične ljude na neobičan način - kaže Jugoslav Pantelić, sadašnji direktor Kinoteke. - On je od naizgled tipskih uloga pravio autentične i neponovljive karaktere, od kojih su mnogi postali antologijski junaci našeg filma. Veoma smo srećni što će se legat Bate Stojkovića naći tamo gde mu je i mesto, uz druge legate glumačkih velikana, u okviru stalne postavke Jugoslovenske kinoteke.